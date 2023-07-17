АЗРК: Посредники в Казахстане продают уголь по цене вдвое выше закупочной

Практику продажи угля через посредников, которые аффилированы с угольными разрезами, продолжают использовать в Казахстане. Об этом заявили в Агентстве по защите и развитию конкуренции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АЗРК 17 июля, угледобывающие компании используют биржевые торги, где продают огромные объемы топлива (до 3 млн тонн, или до 71% от годового объема отгрузки) всего за несколько минут одним и тем же поставщикам. Таких посредников бывает от двух до 17.

"Эти сделки не обеспечены ни оплатой, ни отгрузкой угля, также такие посредники не имеют соответствующей инфраструктуры (складов, погрузочно-разгрузочной техники и прочего). Далее посредники реализуют уголь с надбавкой, которая доходит до 100%", – пояснили в ведомстве.

Например, в конце прошлого года ТОО "Халык Комир" купило через товарную биржу АО "ТБ "Каспий" 120 тысяч тонн угля от АО "Каражыра". Цена составила 6,5 тысячи тенге за тонну. Но сам посредник потом продавал этот же уголь почти вдвое дороже: по 12 595 тенге за тонну.

В АЗРК сообщили, что агентство приняло дорожную карту по развитию конкуренции на рынке угля. Этот документ предусматривает, что доля биржевых торгов, при которых топливо продают угольным тупикам, имеющим необходимую инфраструктуру, вырастет хотя бы до 50%. В агентстве подчеркнули, что необходимо устранить "карманные" биржи, которые помогают крупному бизнесу продавать уголь через посредников по завышенным ценам.

"За 2022 год в связи с нарушением законодательства о товарных биржах АЗРК возбудило 19 дел об административных правонарушениях, ликвидировало шесть товарных бирж, из которых четыре – на добровольной основе перед проверкой и две – по решению суда", – добавили в пресс-службе.

Запрет на вывоз угля из Казахстана ввели в конце мая.