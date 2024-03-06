АЗРК: Биржевые торги углем позволили сократить посредников

Территориальные департаменты Агентства по защите и развитию конкуренции представили анализ состояния конкурентной среды на рынке розничной реализации угля за 2022 год и I полугодие 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Главный вывод: увеличение торговли на биржевых торгах позволило сократить посредников и обеспечить казахстанцев более дешевым углем, без накруток.

Как пояснили в АЗРК, конечные потребители приобретают коммунально-бытовой уголь у региональных угольных операторов, имеющих на праве собственности или иных законных основаниях соответствующую инфраструктуру (ж/д тупики, базы хранения и т.д.).

В свою очередь они покупают уголь либо у непосредственных производителей (угольные разрезы), либо у угольных трейдеров, занимающихся перепродажей угля, не имея ни ж/д тупиков, ни баз хранения и т.д.

"Ранее, до 2022 года, основные производители коммунально-бытового угля (Каражыра и Шубарколь Комир) осуществляли реализацию угля непродуктивным посредникам в количестве от 2 до 18 из года в год в объеме до 97%. Далее угольные трейдеры с надбавкой в среднем 40-45% перепродавали коммунально-бытовой уголь конечным реализаторам – угольным тупикам", – рассказали в агентстве.

В связи с чем для исключения посреднических схем и получения свободного доступа угольными тупиками к объемам угледобывающих предприятий с 2021 года был увеличен объем угля с 10% до 50%, подлежащей обязательной реализации на биржевых торгах непосредственно угольным тупикам, что покрывает потребление населения.

В дальнейшем планируется довести эту долю до 80%.

В АЗРК также сообщили, что в 2024 году будет принят комплекс мероприятий по совершенствованию биржевых торгов углем, включая ужесточение требований к биржам, доступа к торгам и т.д.

Также планируется проведение анализа состояния конкуренции рынка оптовой реализации угля с целью выявления обладателей ключевой мощности, а также регламентации реализации угля (вне бирж) ими в части первоочередных поставок в адрес квалифицированных поставщиков.

Как считают в агентстве, указанные меры позволят стабилизировать рост цен на коммунально-бытовой уголь, сократить посреднические схемы и увеличить число поставщиков угля и конкуренцию между ними.