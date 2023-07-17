В Костанае за подделку документов осудили главврача центра психического здоровья

Главного врача КГП "Костанайский областной центр психического здоровья" приговорили к двум годам ограничения свободы за подделку документов. Также различные сроки ограничения свободы получили трое его подчиненных, сообщает Zakon.kz.

В Костанайском областном суде рассказали, что в горсуде №2 рассмотрено уголовное дело в отношении главврача и троих сотрудников центра психического здоровья:

главного врача КГП М. – за злоупотребление должностными полномочиями, организацию подделки официального документа, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст. 361 ч. 1, ст. 28 ч. 5, ст. 385 ч. 2 УК РК),

– за злоупотребление должностными полномочиями, организацию подделки официального документа, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст. 361 ч. 1, ст. 28 ч. 5, ст. 385 ч. 2 УК РК), врачей-наркологов КГП М-те и С. – за подделку официального документа, совершенная группой лиц по предварительному сговору (ст. 385 ч. 2 УК РК),

и – за подделку официального документа, совершенная группой лиц по предварительному сговору (ст. 385 ч. 2 УК РК), специалиста клинико-диагностической лаборатории КГП Х. – за пособничество в подделке официального документа, совершенное неоднократно, группой лиц по предварительному сговору (ст. 28 ч. 5, ст. 385 ч. 2 УК РК).

"В ходе судебного разбирательства подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение о признании вины... Подсудимые вину признали и в содеянном раскаялись". Пресс-служба Костанайского областного суда

В соответствии с условиями процессуального соглашения, а также с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, и с соблюдением требований ст. 55 ч. 3 УК РК, судом назначено наказание:

М. – с применением ст. 58 ч. 2 УК РК, по совокупности уголовных правонарушений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно 2 года ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– с применением ст. 58 ч. 2 УК РК, по совокупности уголовных правонарушений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно 2 года ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; С. и Х. – в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания и возложением обязанностей, предусмотренных ст. 44 УК РК;

– в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания и возложением обязанностей, предусмотренных ст. 44 УК РК; М-те – в виде 1 года ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания и возложением обязанностей, предусмотренных ст. 44 УК РК.

"Гражданский иск по делу не предъявлен. Приговор не вступил в законную силу". Пресс-служба Костанайского областного суда

Судом установлено, что главврач давал указания наркологам менять результаты освидетельствования для незаконного освобождения от административной ответственности знакомых.

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13 июля 2023 года стало известно, что главный врач Костанайского областного центра психического здоровья Владимир Михайленко оказался на скамье подсудимых. Издание "ТоболИнфо" писало, что главврача обвиняют по двум статьям УК РК: 361 ч. 1 и 385 ч. 5.