Советы

Что нужно знать офисным сотрудникам для сохранения психического здоровья

как сохранить психическое здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 08:55 Фото: pixabay
Врач-ревматолог Регина Бигбулатова предупредила о том, что малоподвижный образ жизни может привести к серьезным нарушениям не только физического, но и психического здоровья, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она отметила, что физиологические нарушения провоцируют ряд негативных последствий для психического состояния.

"В результате появляются усталость, происходит истощение организма, нарушается сон, возникают негативные эмоции, тревожность, могут даже появиться аутоиммунные заболевания", – предупредила Бигбулатова.

Эксперт посоветовала чередовать умственный труд и активный отдых.

"Через 20-30 минут сидячей работы в офисе нужно делать 5-10 минут разминки. Физические упражнения позволяют снять избыточное перенапряжение нервной системы", – сказала она.

Также ревматолог рекомендует ходить пешком по 40-60 минут ежедневно, что помогает не только улучшить физическое состояние, но и нормализовать психоэмоциональный фон.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее кардиолог назвал внешние признаки скрытого холестерина.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
