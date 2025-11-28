Что нужно знать офисным сотрудникам для сохранения психического здоровья

Фото: pixabay

Врач-ревматолог Регина Бигбулатова предупредила о том, что малоподвижный образ жизни может привести к серьезным нарушениям не только физического, но и психического здоровья, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она отметила, что физиологические нарушения провоцируют ряд негативных последствий для психического состояния. "В результате появляются усталость, происходит истощение организма, нарушается сон, возникают негативные эмоции, тревожность, могут даже появиться аутоиммунные заболевания", – предупредила Бигбулатова. Эксперт посоветовала чередовать умственный труд и активный отдых. "Через 20-30 минут сидячей работы в офисе нужно делать 5-10 минут разминки. Физические упражнения позволяют снять избыточное перенапряжение нервной системы", – сказала она. Также ревматолог рекомендует ходить пешком по 40-60 минут ежедневно, что помогает не только улучшить физическое состояние, но и нормализовать психоэмоциональный фон. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. Ранее кардиолог назвал внешние признаки скрытого холестерина.

