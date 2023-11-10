Какую налоговую отчетность нужно представить до 14 и 15 ноября

Фото: pexels

В Казахстане 14 и 15 ноября истекает срок представления налоговой отчетности за 3 квартал 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации ИС "Параграф", 14 ноября истекает срок представления: Декларации по подписному бонусу за 3 квартал 2023 года (ф. 510.00). Не позднее 15 ноября необходимо представить следующие формы налоговой отчетности: за июнь 2023 года: Декларация по акцизу (ф. 400.00) и ф. 421.00;

Расчет за структурные подразделения. за 3 квартал 2023 года: Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента (ф. 101.03);

Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента (ф. 101.04);

Декларация по ИПН и социальному налогу (ф. 200.00);

Декларация по НДС (ф. 300.00);

Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле РК по разделу продукции, по допплатежу недропользователя (ф. 500.00);

Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства (ф. 531.00);

Декларация по платежу по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП (ф. 560.00);

Декларация по рентному налогу на экспорт (ф. 570.00);

Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (ф. 590.00);

Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество на 1 ноября 2023 года (ф. 701.01);

Декларация по налогу на игорный бизнес (ф. 710.00);

Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников (ф. 860.00);

Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду (ф. 870.00);

Декларация по плате за цифровой майнинг (ф. 880.00);

Декларация для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога (ф. 913.00). Читайте также Эксперты назвали главные риски для казахстанских банков в 2024 году Курсы валют в обменниках Казахстана на 10 ноября Почти 3,3 трлн тенге собрали в Казахстане налогов и таможенных платежей за 10 месяцев

Следите за новостями zakon.kz в: