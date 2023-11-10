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Какую налоговую отчетность нужно представить до 14 и 15 ноября

Какую налоговую отчетность нужно представить до 14 и 15 ноября Фото: pexels
В Казахстане 14 и 15 ноября истекает срок представления налоговой отчетности за 3 квартал 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации ИС "Параграф", 14 ноября истекает срок представления:

  • Декларации по подписному бонусу за 3 квартал 2023 года (ф. 510.00).

Не позднее 15 ноября необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

за июнь 2023 года:

  • Декларация по акцизу (ф. 400.00) и ф. 421.00;
  • Расчет за структурные подразделения.

за 3 квартал 2023 года:

  • Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента (ф. 101.03);
  • Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента (ф. 101.04);
  • Декларация по ИПН и социальному налогу (ф. 200.00);
  • Декларация по НДС (ф. 300.00);
  • Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле РК по разделу продукции, по допплатежу недропользователя (ф. 500.00);
  • Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства (ф. 531.00);
  • Декларация по платежу по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП (ф. 560.00);
  • Декларация по рентному налогу на экспорт (ф. 570.00);
  • Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (ф. 590.00);
  • Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество на 1 ноября 2023 года (ф. 701.01);
  • Декларация по налогу на игорный бизнес (ф. 710.00);
  • Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников (ф. 860.00);
  • Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду (ф. 870.00);
  • Декларация по плате за цифровой майнинг (ф. 880.00);
  • Декларация для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога (ф. 913.00).

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