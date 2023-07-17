В акимате Алматы показали образец новых табличек платных парковок
Образец устанавливаемых табличек:
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В акимате южной столицы напомнили, что в Алматы создан единый оператор – коммунальное госпредприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы паркинг" (КГП на ПХВ "Алматы паркинг"). До полного запуска программного обеспечения коммунального предприятия компания "А-parking", ранее администрировавшая парковки города, будет продолжать свою деятельность и принимать оплату. Все собранные за этот период средства будут переданы на счет единого оператора.
"Запуск парковок будет осуществляться поэтапно, по каждому району отдельно. Первый запуск будет проведен в Медеуском районе. Далее – в Алмалинском, Бостандыкском и других районах".Пресс-служба акимата Алматы
На сегодняшний день завершены работы по переоформлению земель на платных парковках тротуарного типа и начаты работы по замене информационных табличек с указанием нового оператора в Медеуском районе. На информационных табличках также будут указаны номер зоны, время парковки и способы оплаты.
"Районы с новыми информационными табличками будут мониториться мобильными комплексами фотовидеофиксации. На участках, где новые таблички отсутствуют и зоны не обозначены, оплата временно взыматься не будет".Пресс-служба акимата Алматы
Власти мегаполиса также напомнили, что на сегодняшний день действуют три способа оплаты парковок:
- Через БВУ с помощью единого QR-кода, указанного на табличке. На данный̆ момент оплата парковок доступна с помощью приложения Kaspi. Приложение Halyk Bank планируется подключить до конца августа 2023 года. Также прорабатывается вопрос подключения приложений Forte Bank, Jusan Bank, "Банк ЦентрКредит".
- Через мобильное приложение "Парковки Алматы", которое пользователи Android могут установить в Play Store. Приложение для пользователей Apple будет доступно после одобрения Apple Store. Приблизительный срок – вторая половина августа текущего года.
- Посредством сайта almaty-parking.kz. Для оплаты нужно на карте выбрать парковку, указать номер автомобиля и время парковки, далее ввести данные платежной карты и завершить оплату. Оплата картой происходит через интернет-эквайринг Halyk Bank.
"С 11 августа 2023 года у автовладельцев появится возможность оплачивать парковку с помощью SMS и через терминалы QIWI и Kassa24".Пресс-служба акимата Алматы
КГП на ПХВ "Алматы паркинг" совместно с районными акиматами продолжает работу по выявлению наиболее загруженных улиц, определяет места локации для установки платных парковок.
"Парковки работают согласно утвержденным правилам акимата Алматы. Действующие тарифы на текущий момент сохраняются".Пресс-служба акимата Алматы
25 апреля 2022 года стало известно, что платные парковки вернули в коммунальную собственность Алматы. Тогда в акимате мегаполиса отмечали, что весь доход от деятельности платных парковок будет направлен в бюджет города. Платными парковками Алматы управляет единый оператор – коммунальное госпредприятие "Алматы паркинг", который создали в декабре прошлого года.
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13 июля 2023 года в соцсетях появилась информация, что в Алматы начали снимать таблички платных парковок, ранее принадлежавших компании "А-Паркинг". Это возмутило жителей южной столицы, которые не поняли, кому 1,5 года они платили за парковки.
В Управлении городской мобильности акимата Алматы тогда пояснили, что "А-Паркинг" приступил к демонтажу информационных табличек и паркоматов для дальнейшего монтажа и установки информационных табличек госоператора платных парковок – КГП на ПХВ "Алматы паркинг". А до ввода в эксплуатацию программного обеспечения коммунального предприятия ранее администрировавшая парковки компания "А-Паркинг" выполняет все свои юридические обязательства и принимает оплату.