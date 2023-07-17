В акимате Алматы показали образец новых табличек платных парковок

На прошлой неделе алматинцев возмутило снятие табличек платных парковок. В акимате объяснили, что их снимают, чтобы установить новые, принадлежащие госоператору платных парковок – КГП на ПХВ "Алматы паркинг". 17 июля власти мегаполиса показали образец новых табличек, сообщает Zakon.kz.

Образец устанавливаемых табличек:

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В акимате южной столицы напомнили, что в Алматы создан единый оператор – коммунальное госпредприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы паркинг" (КГП на ПХВ "Алматы паркинг"). До полного запуска программного обеспечения коммунального предприятия компания "А-parking", ранее администрировавшая парковки города, будет продолжать свою деятельность и принимать оплату. Все собранные за этот период средства будут переданы на счет единого оператора.

"Запуск парковок будет осуществляться поэтапно, по каждому району отдельно. Первый запуск будет проведен в Медеуском районе. Далее – в Алмалинском, Бостандыкском и других районах". Пресс-служба акимата Алматы

На сегодняшний день завершены работы по переоформлению земель на платных парковках тротуарного типа и начаты работы по замене информационных табличек с указанием нового оператора в Медеуском районе. На информационных табличках также будут указаны номер зоны, время парковки и способы оплаты.

"Районы с новыми информационными табличками будут мониториться мобильными комплексами фотовидеофиксации. На участках, где новые таблички отсутствуют и зоны не обозначены, оплата временно взыматься не будет". Пресс-служба акимата Алматы

Власти мегаполиса также напомнили, что на сегодняшний день действуют три способа оплаты парковок:

Через БВУ с помощью единого QR-кода, указанного на табличке. На данный̆ момент оплата парковок доступна с помощью приложения Kaspi. Приложение Halyk Bank планируется подключить до конца августа 2023 года. Также прорабатывается вопрос подключения приложений Forte Bank, Jusan Bank, "Банк ЦентрКредит". Через мобильное приложение "Парковки Алматы", которое пользователи Android могут установить в Play Store. Приложение для пользователей Apple будет доступно после одобрения Apple Store. Приблизительный срок – вторая половина августа текущего года. Посредством сайта almaty-parking.kz. Для оплаты нужно на карте выбрать парковку, указать номер автомобиля и время парковки, далее ввести данные платежной карты и завершить оплату. Оплата картой происходит через интернет-эквайринг Halyk Bank.

"С 11 августа 2023 года у автовладельцев появится возможность оплачивать парковку с помощью SMS и через терминалы QIWI и Kassa24". Пресс-служба акимата Алматы

КГП на ПХВ "Алматы паркинг" совместно с районными акиматами продолжает работу по выявлению наиболее загруженных улиц, определяет места локации для установки платных парковок.

"Парковки работают согласно утвержденным правилам акимата Алматы. Действующие тарифы на текущий момент сохраняются". Пресс-служба акимата Алматы

25 апреля 2022 года стало известно, что платные парковки вернули в коммунальную собственность Алматы. Тогда в акимате мегаполиса отмечали, что весь доход от деятельности платных парковок будет направлен в бюджет города. Платными парковками Алматы управляет единый оператор – коммунальное госпредприятие "Алматы паркинг", который создали в декабре прошлого года.

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13 июля 2023 года в соцсетях появилась информация, что в Алматы начали снимать таблички платных парковок, ранее принадлежавших компании "А-Паркинг". Это возмутило жителей южной столицы, которые не поняли, кому 1,5 года они платили за парковки.

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В Управлении городской мобильности акимата Алматы тогда пояснили, что "А-Паркинг" приступил к демонтажу информационных табличек и паркоматов для дальнейшего монтажа и установки информационных табличек госоператора платных парковок – КГП на ПХВ "Алматы паркинг". А до ввода в эксплуатацию программного обеспечения коммунального предприятия ранее администрировавшая парковки компания "А-Паркинг" выполняет все свои юридические обязательства и принимает оплату.