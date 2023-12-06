Изменения в организацию платных парковок разъяснили в акимате Алматы

В Алматы рассматривается внесение изменений и дополнений в правила организации платных парковок, которые 6 декабря 2023 года разъяснили в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Власти мегаполиса отметили, что на платных коммунальных площадочных парковках рассматривается установка стационарных камер (фото-, видеофиксации и учета времени парковки) и электронных устройств, отображающих количество свободных мест и другую необходимую информацию.

Сегодня на парковках площадочного типа въезд и выезд контролируются шлагбаумной системой.

"Коммунальное предприятие на парковках площадочного типа планирует организовать безбарьерную систему. Такая система послужит увеличению пропускной способности, исключит возможность образования очередей на въезде и выезде, сократит время проезда автомобилей на территорию парковок, также система позволит фиксировать автомобили в автоматическом режиме и при неоплате – составит штраф. Кроме того, это позволит обеспечить индикацию и автоматический подсчет свободных паркомест". Пресс-служба акимата Алматы

Помимо прочего, как уточнили в ведомстве, исключается электронный терминал для оплаты в целях экономии бюджета по расходам на содержание и удобства безналичного расчета.

"Процесс оплаты по QR-коду занимает всего несколько секунд и интегрирован с мобильными устройствами, что делает его удобным для использования в повседневной жизни". Пресс-служба акимата Алматы

Вместе с тем власти уточнили, что в правилах организации автопарковок планируется установить дорожную разметку синего цвета.

"В мировой практике синяя разметка широко используется для обозначения границ платных парковок. Считается, что дорожный знак при плотном трафике можно не заметить, а вот синяя разметка неизбежно привлекает к себе внимание". Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве подчеркнули, что "проект постановления не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан и отвечает требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам".

"Все заинтересованные граждане могут принять участие в обсуждении проекта до 20 декабря 2023 года по ссылке", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.

О том, что в Алматы изменится организация платных парковок, стало известно 5 декабря 2023 года. Подробности здесь.