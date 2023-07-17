Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Крупный пожар вспыхнул в магазине бытовой техники в Шымкенте

Крупный пожар вспыхнул в магазине бытовой техники в Шымкенте Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента
В Шымкенте в магазине бытовой техники произошел крупный пожар – полностью сгорели крыша и пристроенный склад. Об этом 17 июля 2023 года корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского ДЧС.

Пожар вспыхнул в 15:24 в двухэтажном магазине бытовой техники по ул. Толе би.

Крупный пожар вспыхнул в магазине бытовой техники в Шымкенте

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

"Общая площадь здания – 950 кв. м. Полностью сгорели кровля (крыша из шифера) и пристроенный склад. Площадь пожара – 650 кв. м. Пожар локализован в 16:45".Пресс-служба ДЧС Шымкента
Крупный пожар вспыхнул в магазине бытовой техники в Шымкенте

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

Работа по тушению пожара продолжается, идет проливка для недопущения распространения огня.

На месте происшествия задействованы 62 сотрудника и 17 единиц техники ДЧС города, бригада филиала Центра медицины катастроф.

Материал по теме

В Акмолинской области семья с детьми попала в огненную ловушку

UPD: Пожар потушили в 17:38. По информации ДЧС, причину пожара и размер материального ущерба устанавливают.

"С места пожара вынесли в безопасное место пять газовых и один кислородный баллон", – говорится в сообщении. 

15 июля 2023 года вечером в отдел полиции города Косшы поступило сообщение о пожаре в одной из квартир ЖК "Нурай". К 22:14 огонь охватил 4 этаж жилого дома и мог перекинуться на соседние помещения. Как рассказали очевидцы, в горящей квартире оставались люди, трое из них – несовершеннолетние дети. У жильцов не было возможности спуститься по лестничному пролету, так как он был полностью охвачен огнем. К счастью, трагедии удалось избежать и в результате происшествия никто не пострадал.

Читайте также

В Степногорске у пожилого мужчины в гараже нашли взрывчатые вещества

В Павлодарской области зафиксировали массовый падеж коров

Три года ограничения свободы дали главбуху госпредприятия из Жамбылской области за хищение 7 млн тенге

Динара Халдарова
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Какие марки автомобилей наиболее популярны в Казахстане
Какие автомобили наиболее популярны у казахстанских водителей
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 17 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления