Крупный пожар вспыхнул в магазине бытовой техники в Шымкенте

В Шымкенте в магазине бытовой техники произошел крупный пожар – полностью сгорели крыша и пристроенный склад. Об этом 17 июля 2023 года корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского ДЧС.

Пожар вспыхнул в 15:24 в двухэтажном магазине бытовой техники по ул. Толе би.

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

"Общая площадь здания – 950 кв. м. Полностью сгорели кровля (крыша из шифера) и пристроенный склад. Площадь пожара – 650 кв. м. Пожар локализован в 16:45". Пресс-служба ДЧС Шымкента

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

Работа по тушению пожара продолжается, идет проливка для недопущения распространения огня.

На месте происшествия задействованы 62 сотрудника и 17 единиц техники ДЧС города, бригада филиала Центра медицины катастроф.

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UPD: Пожар потушили в 17:38. По информации ДЧС, причину пожара и размер материального ущерба устанавливают.

"С места пожара вынесли в безопасное место пять газовых и один кислородный баллон", – говорится в сообщении.

15 июля 2023 года вечером в отдел полиции города Косшы поступило сообщение о пожаре в одной из квартир ЖК "Нурай". К 22:14 огонь охватил 4 этаж жилого дома и мог перекинуться на соседние помещения. Как рассказали очевидцы, в горящей квартире оставались люди, трое из них – несовершеннолетние дети. У жильцов не было возможности спуститься по лестничному пролету, так как он был полностью охвачен огнем. К счастью, трагедии удалось избежать и в результате происшествия никто не пострадал.