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Крупный пожар вспыхнул в производственном цехе в Актобе

Крупный пожар вспыхнул в производственном цехе в Актобе Фото: gov.kz
В Актобе накануне вечером в производственном цехе произошел крупный пожар. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе областного департамента по ЧС.

Сообщение о возгорании в цехе по производству моющих средств для мытья бытовой посуды в районе разъезда 41 поступило 26 июля в 21:11 в службу "112".

"При посещении места вызова установлено, что произошло возгорание кровли склада на первом этаже производственного цеха. Площадь пожара – 900 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 22:47, ликвидирован – в 23:15. Проведена эвакуация материальных ценностей. Причина пожара устанавливается".Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

В тушении пожара были задействованы 101 человек и 19 единиц техники. Пожарные не допустили распространения огня на другие здания.

В областном ДЧС жителей и гостей региона призвали "строго соблюдать правила пожарной безопасности".

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