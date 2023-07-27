Крупный пожар вспыхнул в производственном цехе в Актобе
Фото: gov.kz
В Актобе накануне вечером в производственном цехе произошел крупный пожар. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе областного департамента по ЧС.
Сообщение о возгорании в цехе по производству моющих средств для мытья бытовой посуды в районе разъезда 41 поступило 26 июля в 21:11 в службу "112".
"При посещении места вызова установлено, что произошло возгорание кровли склада на первом этаже производственного цеха. Площадь пожара – 900 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 22:47, ликвидирован – в 23:15. Проведена эвакуация материальных ценностей. Причина пожара устанавливается".Пресс-служба ДЧС Актюбинской области
В тушении пожара были задействованы 101 человек и 19 единиц техники. Пожарные не допустили распространения огня на другие здания.
В областном ДЧС жителей и гостей региона призвали "строго соблюдать правила пожарной безопасности".
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