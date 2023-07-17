Обмеление розового озера близ Павлодара проверит комиссия

Фото: wikimedia

Комиссия в составе экспертов Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области, экологов, общественников обследует озеро Коряковка после сильного обмеления.

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