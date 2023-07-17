Обмеление розового озера близ Павлодара проверит комиссия
Фото: wikimedia
Комиссия в составе экспертов Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области, экологов, общественников обследует озеро Коряковка после сильного обмеления.
Как пишет Pavlodarnews.kz, результаты опубликуют до конца месяца.
"Это второе знаменитое розовое озеро в Казахстане. Результаты работы комиссии будут размещены на сайте Министерства экологии и природных ресурсов РК и в СМИ", – заявила министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова.
Комиссия выедет 18 июля.
Ранее в социальных сетях появилось видео розового озера близ Павлодара. На кадрах озеро кто-то высушивает и продает оттуда соль.
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