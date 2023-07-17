В Астане и на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Астане и 16 областях страны на 18 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане во второй половине дня ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+36. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется сильная жара +35+38. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара +35+37.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем – град, шквал. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются гроза, днем – град, шквал. Ветер северо-западный, порывы 18 м/с.



На западе, севере, в центре Улытауской области ожидается гроза, шквал, град, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, западный на севере, в центре области порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35+37. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, западный, порывы 18 м/с, сохраняется сильная жара +35+36. 18 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере Карагандинской области ожидаются гроза, шквал, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35, на юге области сохраняется сильная жара +38. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается сильная жара +35. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе области ожидаются гроза, днем – град, шквал. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-восточный, днем 15-20, порывы 23 м/с.



Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Утром и днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара +42. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.



На севере, западе, востоке Актюбинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, южный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, при грозе порывы 15 м/с.



На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью 15-20, на западе, в центре области порывы 23-28 м/с, днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В центре, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ночью ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на большей части Абайской области ожидается сильная жара +35, на юге области +38. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется сильная жара +35. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на востоке, севере Костанайской области ожидается сильный дождь. На большей части области гроза, на востоке, севере области шквал, град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза.



На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный, на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+36. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.



На большей части Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, юге, в центре Алматинской области ожидается очень сильная жара +42. Сохраняется чрезвычайная пожарная безопасность. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается очень сильная жара +40+42. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы сохраняется сильная жара +36+38.