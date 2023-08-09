На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях страны на 10 августа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на большей части Алматинской области ожидается сильная жара 36 градусов. В горных, предгорных районах области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на восточный при грозе порывы 15-20 м/с. На севере, в центре Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Улытауской области, днем на большей части области ожидается гроза. На севере, в центре области ожидается град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный ночью на севере, востоке области, днем на юге, востоке области ожидаются порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 18 м/с.



Днем на западе, юге Абайской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в центре, на востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, в центре области, днем на большей части области ожидается гроза. На севере, в центре области ожидается град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, днем в центре, на юге области ожидаются порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде утром и днем ожидается гроза.



Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный, южный днем при грозе порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем при грозе порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара +35+37. 10 августа на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сохраняется сильная жара +35+36. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



На востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный днем на севере, западе, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара +37. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на западе, юге, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на юге, западе области ожидается град. Ветер восточный, северо-восточный днем при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на юге Павлодарской области ожидается сильный дождь, на севере, западе, юге области гроза, град. Ветер северо-восточный, северный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается гроза.



Ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается туман. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +38+42. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман. Днем ожидается сильная жара +38. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза. Ветер северный днем порывы 15-20 м/с.



Днем на юге, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35+36. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара +35. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный в горных районах области 15- 20 м/с. На севере, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

