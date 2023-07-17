В ВКО тушат пожар в труднодоступной горной местности

Фото: pixabay

16 июля в 10 км от с. Поперечное, в Черно-Убинском лесничестве произошло загорание лесной подстилки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС ВКО, угрозы населенным пунктам нет. "Сильное задымление и горная труднодоступная местность осложняют тушение загорания. Вертолетом МИ-8 авиаподразделения ВКО, к очагу был доставлен десант пожарных", – говорится в сообщении. Отмечается, что 17 июля проведен облет территории вертолетом МИ-2 авиаподразделения ВКО, открытого горения не наблюдается, имеются отдельные дымоточки. В ликвидации загорания задействованы 72 человека от лесхоза и ДЧС ВКО, 4 единицы техники, вертолеты МИ-8 и МИ-2 авиаподразделения ВКО. Ранее сообщалось, что лесной пожар разгорелся в Бурабае из-за разряда молнии.

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