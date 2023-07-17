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Лесной пожар разгорелся в Бурабае из-за разряда молнии

дерево Фото: скриншот видео
Лесной пожар произошел на горе Каратау Бурабайского района из-за грозового разряда молнии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС Акмолинской области, на раннем этапе возгорания пожар был обнаружен системой раннего обнаружения пожара ГНПП "Бурабай", что позволило локализовать пожар уже через несколько часов.

"В тушении пожара были задействованы 136 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС Акмолинской области и ГНПП "Бурабай". Также, связи с патрулированием вертолетов АО "Казавиаспас" МЧС РК в Западно- и Восточно-Казахстанских областях, было принято решение о задействование вертолета МИ-8 министерства обороны РК который осуществил 6 сбросов воды", – говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован.

"Всего, с начала пожароопасного периода в Акмолинской области произошло 42 лесных пожара из которых 32 пожара по причине удара грозового разряда молнии" - рассказал начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев.

Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул в магазине бытовой техники в Шымкенте.

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