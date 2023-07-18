В Актау простились с двукратной чемпионкой Казахстана Валерией Шальновой

Прощание с 21-летней Валерией Шальновой состоялось в морге, расположенном в 1 микрорайоне Актау, сообщает Zakon.kz.

Сестра погибшей спортсменки сообщала в своем Телеграмм-канале, что прийти и проститься с Валерией могут все желающие.

"2 июля 2023 г. ушла из жизни наша девочка, Шальнова Валерия Николаевна на 21-м году жизни. Многократная призер. Двукратная чемпионка РК. Кандидат в мастера спорта. Она хотела быть тренером, училась в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга им. Есенова, обучалась на факультете физкультуры и спорта, перешла на 3 курс. Все, кто учился с ней, занимался, знал ее лично или наблюдал со стороны также могут прийти на прощание", – цитирует "Лада" сестру погибшей.

Отмечается, что пользователи социальной сети выражают соболезнования семье девушки, отмечая, что Валерия была светлым и добрым человеком.

2 июля на водозаборном канале в Актау рыбак обнаружил тело Валерии Шальновой.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

Позже полиция переквалифицировала дело на статью "Оставление в опасности".В итоге правоохранительные органы вновь переквалифицировали статью. Теперь расследование ведётся по статье 99 УК РК "Убийство".