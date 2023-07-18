Верблюд погиб в нефтяной луже в Мангистауской области

В Мангистауской области возле нефтяной скважины в разлившейся нефтяной луже погиб верблюд. Экологи сообщают, что виноват хозяин животного, сообщает Zakon.kz.

В департаменте экологии Мангистауской области рассказали, что верблюд погиб в разлившейся нефтяной эмульсии. Экологи утверждают, что жидкость из скважины на участке "Шалба" растеклась еще три года назад. Тогда же было возбуждено уголовное дело, которое было закрыто "в связи с тем, что состав преступления не определен", пишет mangystaumedia.kz.

Экологи направили письмо в акимат региона и областную ветинспекцию, которые должны уничтожить тушу погибшего животного. Также в департаменте экологии уточнили, что в гибели животного виноват его хозяин.

"Владелец и ответственное лицо домашнего животного должны обязательно обеспечить условия, исключающие возникновение угрозу здоровью людей и животных, причинение вреда окружающим". Пресс-служба департамента экологии Мангистауской области

Стоит отметить, что на данный момент участок земли снова планируют осваивать и его выставили на аукцион. Об этом также рассказали в департаменте экологии региона.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области зафиксировали массовый падеж коров. О гибели 37 животных рассказал руководитель управления ветеринарии области Айдар Увалиев.