В Павлодарской области зафиксировали массовый падеж коров

Руководитель Управления ветеринарии области Айдар Увалиев заявил о том, что в КХ "Асан" Железинского района, на севере области, пало 37 коров. В этом хозяйстве есть также овцы и лошади, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, у всего скота есть прививки, его заносили в базу по идентификации сельскохозяйственных животных. По предварительной оценке, животные отравились.



"Подозреваем травянистое отравление. Рядом поливные участки, где выращивают картофель, проводят обработку против колорадского жука. Кроме проб травы, с выпасов взяли пробу воды и патологический материал", – цитирует Pavlodarnews.kz главу ведомства.

Отмечается, что точный диагноз установит областная ветеринарная лаборатория.

Погибших животных утилизировали в двух инсинераторах.

Ранее, в апреле, сообщалось о том, что 650 туш мертвых сайгаков обнаружили в двух областях Казахстана.