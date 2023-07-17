Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Павлодарской области зафиксировали массовый падеж коров

падеж животных Фото: pixabay
Руководитель Управления ветеринарии области Айдар Увалиев заявил о том, что в КХ "Асан" Железинского района, на севере области, пало 37 коров. В этом хозяйстве есть также овцы и лошади, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, у всего скота есть прививки, его заносили в базу по идентификации сельскохозяйственных животных. По предварительной оценке, животные отравились.

"Подозреваем травянистое отравление. Рядом поливные участки, где выращивают картофель, проводят обработку против колорадского жука. Кроме проб травы, с выпасов взяли пробу воды и патологический материал", – цитирует Pavlodarnews.kz главу ведомства.

Отмечается, что точный диагноз установит областная ветеринарная лаборатория.

Погибших животных утилизировали в двух инсинераторах.

Ранее, в апреле, сообщалось о том, что 650 туш мертвых сайгаков обнаружили в двух областях Казахстана.

Читайте также

В Степногорске у пожилого мужчины в гараже нашли взрывчатые вещества

Крупный пожар вспыхнул в магазине бытовой техники в Шымкенте

Три года ограничения свободы дали главбуху госпредприятия из Жамбылской области за хищение 7 млн тенге

Елена Беляева
Павлодар Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Какие марки автомобилей наиболее популярны в Казахстане
Какие автомобили наиболее популярны у казахстанских водителей
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 17 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления