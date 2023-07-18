Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Серебро" завоевали казахстанские школьники на чемпионате по робототехнике в Австралии

"Серебро" завоевали казахстанские школьники на чемпионате по робототехнике в Австралии Фото: pixabay
Школьники из Казахстана приняли участие в международном турнире по робототехнике и завоевали серебряную медаль соревнований, сообщает Zakon.kz.

Турнир по робототехнике прошел в Австралии. Чемпионат собрал команды юных дарований из 10 стран мира. Школьники из США, Канады, Китая и Индии составили серьезную конкуренцию казахстанским участникам, передает 24kz.

Не смотря на большое количество соперников, казахстанские школьники показали высокие результаты. Общими усилиями команда заняла второе место в соревнованиях и принесла Казахстану серебряную медаль. В копилке юных изобретателей также две престижные награды от Всемирного сообщества робототехники.

Организаторы чемпионата отметили высокий профессионализм казахстанских участников. Как рассказали в министерстве просвещения, победа на международном турнире открыла школьникам возможность получить образовательные гранты в топовых зарубежных университетах.

Ранее казахстанский школьник Сагын Омирбайулы занял второе место на престижном международном фестивале Sanremo Junior 2023. Он стал лучшим среди исполнителей из 20 стран мира.

Читайте также

Карим Масимов и его экс-заместители официально отнесены к спонсорам терроризма

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане во вторник

Психолог об убийстве девочки в Алматы: Злая мачеха из сказок стала реальностью

Мария Мельникова
Австралия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
финансы, астрология, прогноз
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на предстоящую неделю
Какие марки автомобилей наиболее популярны в Казахстане
Какие автомобили наиболее популярны у казахстанских водителей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления