"Серебро" завоевали казахстанские школьники на чемпионате по робототехнике в Австралии

Школьники из Казахстана приняли участие в международном турнире по робототехнике и завоевали серебряную медаль соревнований, сообщает Zakon.kz.

Турнир по робототехнике прошел в Австралии. Чемпионат собрал команды юных дарований из 10 стран мира. Школьники из США, Канады, Китая и Индии составили серьезную конкуренцию казахстанским участникам, передает 24kz.

Не смотря на большое количество соперников, казахстанские школьники показали высокие результаты. Общими усилиями команда заняла второе место в соревнованиях и принесла Казахстану серебряную медаль. В копилке юных изобретателей также две престижные награды от Всемирного сообщества робототехники.

Организаторы чемпионата отметили высокий профессионализм казахстанских участников. Как рассказали в министерстве просвещения, победа на международном турнире открыла школьникам возможность получить образовательные гранты в топовых зарубежных университетах.

Ранее казахстанский школьник Сагын Омирбайулы занял второе место на престижном международном фестивале Sanremo Junior 2023. Он стал лучшим среди исполнителей из 20 стран мира.

