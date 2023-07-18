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Клубника поможет предотвратить сердечный приступ и инсульт

Клубника поможет предотвратить сердечный приступ и инсульт Фото: pixabay
Ученые выяснили, что клубника снижает накопление в крови жировых отложений, которые вызывают сердечные приступы и инсульты, сообщает Zakon.kz.

Группа японских ученых провела исследование о влиянии клубники на организм человека. В частности, в ходе изучения, они провели эксперимент, во время которого давали свежее клубничное пюре добровольцам. После ученые брали кровь на анализ. Об этом исследовании пишет Daily Mail.

"Результаты показали, что у группы добровольцев было меньше признаков накопления липопротеинов низкой плотности, или ЛПНП, чем у тех, кто не получал свежую ягоду. ЛПНП это вредная форма холестерина, которая может вызывать сужение и закупорку кровеносных сосудов", – сказано в результатах.

Сгустки крови, которые устраняет клубника, могут спровоцировать сердечный приступ или инсульт.

Результаты показали, что эффект от употребления клубники длится от получаса до четырех часов после съедения ягод. Ученые связывают такое действие с высоким содержанием в ягодах витамина С.

Ранее врачи рассказали о напитках, которые помогут утолить жажду и поддержать все функции организма, включая пищеварение и обмен веществ, выведение продуктов жизнедеятельности, а также для поддержания нормальной температуры тела и здоровья органов и тканей.

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