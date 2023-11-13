Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Отара Кушанашвили госпитализировали с сердечным приступом

Отара Кушанашвили госпитализировали с сердечным приступом Фото: социальные сети
Российского телеведущего Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу Москвы с сердечным приступом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают российские издания, популярному телеведущему Кушанашвили стало плохо поздним вечером воскресенья. Ему вызвали скорую помощь, которая доставила шоумена в Боткинскую больницу. После обследования Кушанашвили остается под присмотром врачей в палате интенсивной терапии.

Как пишет Telegram-канал SHOT, плохо Отару Кушанашвили стало в салоне сигар и алкоголя в центре Москвы. Туда шоумен пришел из расположенного рядом ресторана, где смотрел футбол. Очевидцы сообщают, что из ресторана телеведущий ушел после первого тайма уставший.

По сообщению врачей, жизнь Кушанашвили спас своевременный звонок в скорую помощь. Друзья его отмечают, что причиной сердечного приступа стали интенсивный график работы и отсутствие отдыха.

Ранее казахстанский поп-исполнитель Али Окапов поделился с поклонниками семейными фотографиями с отдыха в Таиланде.

Читайте также

разрушения
137 нападений на больницы в Газе зафиксировала ВОЗ с начала октября
поезд Деда Мороза выехал в тур по России
Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по российским городам
Литва
Избирательная кампания за полгода до выборов президента стартовала в Литве
Сауле Маликова
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Алла Пугачева обратилась к "кучке оголтелых недоличностей", "рабам" и "холопам"
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
расследование
Дело об убийстве жены Бишимбаева прокомментировали в полиции
певец
Али Окапов опубликовал семейные фотографии с Розой Рымбаевой в Таиланде
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления