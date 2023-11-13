Отара Кушанашвили госпитализировали с сердечным приступом

Российского телеведущего Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу Москвы с сердечным приступом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают российские издания, популярному телеведущему Кушанашвили стало плохо поздним вечером воскресенья. Ему вызвали скорую помощь, которая доставила шоумена в Боткинскую больницу. После обследования Кушанашвили остается под присмотром врачей в палате интенсивной терапии.

Как пишет Telegram-канал SHOT, плохо Отару Кушанашвили стало в салоне сигар и алкоголя в центре Москвы. Туда шоумен пришел из расположенного рядом ресторана, где смотрел футбол. Очевидцы сообщают, что из ресторана телеведущий ушел после первого тайма уставший.

По сообщению врачей, жизнь Кушанашвили спас своевременный звонок в скорую помощь. Друзья его отмечают, что причиной сердечного приступа стали интенсивный график работы и отсутствие отдыха.

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