Что пить, кроме воды: топ-3 летних напитков

Потребление достаточного количества воды каждый день необходимо для поддержания всех функций организма, включая пищеварение и обмен веществ, выведение продуктов жизнедеятельности, а также для поддержания нормальной температуры тела и здоровья органов и тканей, сообщает Zakon.kz.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Минздрава РК отметили, что для профилактики недостатка воды в организме важно правильно организовать и соблюдать питьевой режим как взрослым, так и детям.

Рекомендуемый перечень жидкостей и напитков в период повышения температуры окружающей среды: прохладная чистая вода (кипяченая или бутилированная) – лучший выбор для утоления жажды, в воду можно добавить ломтики лимона, огурца или кубики льда;

(кипяченая или бутилированная) – лучший выбор для утоления жажды, в воду можно добавить ломтики лимона, огурца или кубики льда; зеленый чай – вкусное, освежающее дополнение к простой воде, которая придает вкус без сахара или соли;

– вкусное, освежающее дополнение к простой воде, которая придает вкус без сахара или соли; молоко и молочные продукты с высоким содержанием белка, углеводов, кальция и электролитов также помогают восполнить потерю натрия, когда организм активен или потеет;

с высоким содержанием белка, углеводов, кальция и электролитов также помогают восполнить потерю натрия, когда организм активен или потеет; свежевыжатые соки и смузи с зелеными овощами (капуста, шпинат, сельдерей) или с фруктами и овощами на водной основе такими, как дыня, арбуз и огурец, обеспечат организм полезными веществами.

Как отмечается, в жару важно контролировать и температуру потребляемой жидкости – желательно, чтобы она была комнатной температуры.

Также врачи рекомендуют избегать употребления сладких газированных, энергетических и алкогольных напитков.

"Необходимо помнить, что употребление некачественной воды и напитков может стать причиной пищевых отравлений и инфекционных заболеваний таких, как острые кишечные инфекции, дизентерия, вирусный гепатит А и другие". Пресс-служба КСЭК

Кроме того, в комитете напомнили, что большое употребление сладких газированных и энергетических напитков связано с повышением риска ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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