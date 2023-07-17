Что пить, кроме воды: топ-3 летних напитков
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Минздрава РК отметили, что для профилактики недостатка воды в организме важно правильно организовать и соблюдать питьевой режим как взрослым, так и детям.
Рекомендуемый перечень жидкостей и напитков в период повышения температуры окружающей среды:
- прохладная чистая вода (кипяченая или бутилированная) – лучший выбор для утоления жажды, в воду можно добавить ломтики лимона, огурца или кубики льда;
- зеленый чай – вкусное, освежающее дополнение к простой воде, которая придает вкус без сахара или соли;
- молоко и молочные продукты с высоким содержанием белка, углеводов, кальция и электролитов также помогают восполнить потерю натрия, когда организм активен или потеет;
- свежевыжатые соки и смузи с зелеными овощами (капуста, шпинат, сельдерей) или с фруктами и овощами на водной основе такими, как дыня, арбуз и огурец, обеспечат организм полезными веществами.
Как отмечается, в жару важно контролировать и температуру потребляемой жидкости – желательно, чтобы она была комнатной температуры.
Также врачи рекомендуют избегать употребления сладких газированных, энергетических и алкогольных напитков.
"Необходимо помнить, что употребление некачественной воды и напитков может стать причиной пищевых отравлений и инфекционных заболеваний таких, как острые кишечные инфекции, дизентерия, вирусный гепатит А и другие".Пресс-служба КСЭК
Кроме того, в комитете напомнили, что большое употребление сладких газированных и энергетических напитков связано с повышением риска ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
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