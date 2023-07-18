Ученые нашли новый препарат, замедляющий развитие болезни Альцгеймера

Обнаружен новый препарат, замедляющий прогрессирование болезни Альцгеймера, и некоторые эксперты назвали его "поворотным пунктом" в борьбе с этим заболеванием, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в Journal of the American Medical Association, показало, что применение донанемаба замедляет клиническое ухудшение болезни на 35%.



Также было установлено, что препарат позволяет пациентам с диагнозом продолжать выполнять повседневные задачи, такие как управление финансами, прием лекарств, поход в магазин или уборка.

Представители организации Alzheimer's Research UK заявили, что полученные результаты символизируют новую эру, когда болезнь Альцгеймера может стать излечимой.

В исследовании, известном как TRAILBLAZER ALZ-2, приняли участие почти 1800 человек с ранней стадией болезни Альцгеймера. Половина участников получала ежемесячную дозу донанемаба, а половина – плацебо в течение 18 месяцев.

Результаты сканирования головного мозга в группе, получавшей препарат, показали низкий или средний уровень тау-белка, стабилизирующего внутренний каркас нервных клеток в головном мозге.

"Это действительно поворотный момент в борьбе с болезнью Альцгеймера, и наука доказывает, что болезнь можно замедлить. Такие препараты являются первыми шагами на пути к будущему, когда болезнь Альцгеймера будет считаться долгосрочным заболеванием наряду с диабетом или астмой – людям придется жить с ней, но у них будет лечение, которое позволит им эффективно справляться с симптомами и продолжать жить полноценной жизнью. замдиректора по исследованиям и инновациям Общества Альцгеймера Ричард Оукли

У небольшого числа людей, принимавших участие в исследовании, наблюдались серьезные побочные эффекты, включая отек мозга. Кроме того, три смерти в группе донанемаба и одна в группе плацебо были признаны "связанными с лечением".



Доктор Окли признал, что для дальнейших исследований необходимы больше данных.