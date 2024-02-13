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Виагра может снизить риск развития болезни Альцгеймера у мужчин

Виагра может спасти от Альцгеймера Фото: pixabay
Организация Alzheimer's Research UK назвала результаты исследования по виагре и болезни Альцгеймера обнадеживающими, сообщает Zakon.kz.

Препараты для лечения эректильной дисфункции, такие как виагра, могут снижать шансы у мужчин на развитие болезни Альцгеймера, сообщает Sky News.

Британская организация Alzheimer's Research UK назвала результаты исследования обнадеживающими. Возможность назначения лекарств для борьбы с болезнью может помочь ускорить прогресс и открыть новые пути для профилактики и лечения заболеваний, вызывающих деменцию.

Но в организации отметили, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные результаты и изучить, какое влияние могут оказать лекарства на женщин.

Специалисты Университетского колледжа Лондона (UCL) изучили медицинские карты 269 725 мужчин в возрасте старше 40 лет (средний возраст 59 лет), у которых была диагностирована эректильная дисфункция в период с 2000 по 2017 год.

Более чем половине из них были назначены препараты, известные как PDE5I (ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа), к которым относятся виагра, сиалис, варденафил и аванафил.

За период наблюдения, который составил в среднем 5,1 года, у 1119 мужчин была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Статистический анализ UCL показал, что вероятность развития болезни у мужчин, принимавших препараты, была на 18% ниже, чем у тех, кто страдал эректильной дисфункцией, но не принимал лекарства. UCL также обнаружила, что у тех, кому препараты назначались чаще всего, вероятность диагностирования болезни Альцгеймера была еще ниже. 

Доктор Лия Мурсалин, руководитель исследовательского отдела Alzheimer's Research UK, отметила, что разработка лекарств от таких заболеваний - дорогостоящий процесс, который может занять много лет.

"Хотя это обнадеживающее открытие, оно еще не подтверждает, являются ли эти препараты непосредственно ответственными за снижение риска развития болезни Альцгеймера, а также могут ли они замедлить или остановить развитие заболевания".Лия Мурсалин

Исследователи отметили, что предыдущие исследования на животных показали, что препараты PDE5I обладают некоторыми нейропротекторными преимуществами.

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