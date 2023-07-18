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Обязаны ли работодатели регистрировать электронные трудовые договоры

Обязаны ли работодатели регистрировать элкстронные трудовые договоры Фото: pixabay
Предусмотрена ли ответственность за отсутствие регистрации электронных трудовых договоров и входит ли этом в обязатенность работодателей? На этот вопрос, прозвучавший в депутатском запросе, ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда отметили, что Трудовым кодексом предусмотрена обязанность работодателя по внесению в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД) информации о заключении и прекращении с работником трудового договора, вносимых в него изменениях и дополнениях.

"Целью данных требований является упрощение процедуры заключения трудового договора в электронной форме, обеспечения прозрачности трудовых взаимоотношений. На сегодня в АИС "ЕСУТД" внесены сведения о заключении трудового договора с 4 281 929 наемными работниками, что составляет 82,9% от общей их численности. Работа в данном направлении продолжается". - сообщили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что возможности АИС "ЕСУТД" позволяют всем работодателям в любое время внести сведения о заключении трудового договора в данную систему, и утверждение, что внесение этих сведений ограничено возможностями АИС "ЕСУТД" не соответствует действительности.

Вместе с тем административная ответственность за невнесение сведений в ЕСУТД законодательством не предусмотрена.

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