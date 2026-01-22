#Казахстан в сравнении
Право

Может ли работодатель расторгнуть трудовой договор с беременными женщинами и лицами с инвалидностью

Швейный цех, швейное производство, швея, швеи, текстильное производство, пошив, швейная фабрика , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 16:21 Фото: akorda.kz
Вправе ли работодатель расторгнуть трудовой договор с беременными женщинами, женщинами, имеющими детей, а также с лицами с инвалидностью? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи со снижением объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшим ухудшение экономического состояния работодателя, не допускается с беременными женщинами, предоставившими работодателю справку о беременности, женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка с инвалидностью до 18 лет), иными лицами, воспитывающими указанную категорию детей без матери (п. 2 ст. 54 Трудового кодекса).

Данный запрет носит императивный характер и распространяется на все основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя, за исключением ликвидации работодателя.

В отношении лиц с инвалидностью ТК не устанавливает абсолютного запрета на расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

Вместе с тем в Минтруда отметили, что при принятии решения о расторжении трудового договора с указанной категорией работников работодатель обязан соблюдать требования трудового законодательства, в том числе принцип недопущения дискриминации, а также учитывать преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников при равной производительности труда и квалификации.

Указывается, что ухудшение экономического состояния работодателя либо отсутствие финансовых средств не является основанием для игнорирования или отмены социальных гарантий и ограничений, установленных Трудовым кодексом.

Нормы ст. 54 ТК подлежат обязательному применению независимо от финансово-экономического положения работодателя.

Ранее мы рассказали, нужно ли работодателям регистрировать договоры ГПХ на портале Enbek.kz.

