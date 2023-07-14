Нужно ли подтверждать документально расходы по найму жилья в командировке

Нужно ли подтверждать документально расходы по найму жилья работником во время нахождения в командировке? Такой вопрос был задан на сайте Министерства труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда ответили, что согласно ст. 127 Трудового кодекса работникам, направляемым в командировки, оплачиваются:

суточные за календарные дни нахождения в командировке, в том числе за время в пути;

расходы по проезду к месту назначения и обратно;

расходы по найму жилого помещения.

Условия и сроки направления в командировки работников определяются трудовым, коллективным договорами или актом работодателя.

Возмещение расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства, осуществляется в порядке, определяемом правительством РК.

Порядок возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства, разрабатывается центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

Вместе с тем в Минтруда отметили, что в организациях, где командировки носят регулярный характер, разрабатываются и утверждаются работодателем специальные положения по этому вопросу, охватывающие все условия направления в командировку, размеры гарантий и компенсаций.

Согласно главе 2 правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства, командированному работнику государственных учреждений норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки не должна превышать семикратного размера МРП в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Актау и Байконыре, шестикратного размера МРП – в областных центрах и городах областного значения, четырехкратного размера МРП – в районных центрах, городах районного значения и поселке Боровое Бурабайского района Акмолинской области и двукратного размера месячного расчетного показателя – в сельских округах.

"В этой связи считаем, что вышеуказанными нормами подтверждение документами расходов по найму жилого помещения не требуется", – заключили в ведомстве.

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