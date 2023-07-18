Разработан генеральный план Шымкента

Подготовлен проект постановления правительства "Об утверждении Генерального плана города Шымкент (включая основные положения)", сообщает Zakon.kz.

Проект Генерального плана разработан с учетом преемственности ранее принятых архитектурно-планировочных решений.

Новый Генеральный план определяет основные направления развития города и архитектурно-планировочную организацию территории, направленную на создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения города.

Основные задачи разработки нового Генерального плана:

определение основных направлений, масштабов и темпов социально-экономического и градостроительного развития Шымкента;

определение долгосрочной перспективы развития города и формирования его архитектурно-планировочной организации;

формирование функционально-градостроительного зонирования территории;

определение территорий, предусмотренных под жилую, общественную и промышленно-производственную застройку, организацию рекреационной зоны, включающей зеленые насаждения общего пользования, лесопарки и другие незастроенные территории;

принципиальные решения по организации системы обслуживания и размещению объектов общегородского назначения;

развитие улично-дорожной сети и организация транспортного обслуживания, развитие инженерной инфраструктуры города;

проведение градостроительных мероприятий по улучшению экологической обстановки, защите территорий от опасных природных и техногенных явлений и процессов.

Генплан охватывает проектные периоды:

исходный год на 1 января 2021 года

первая очередь 2027 год

расчетный срок 2035 год

долгосрочный период (концепция) – 2050 год.

Численность населения

Перспективная численность населения города составит:

на первую очередь к 2027 году - 1 млн 450 тысяч человек;

на расчетный срок к 2035 году - 1 млн 850 тысяч человек;

на прогнозный период к 2050 году - 2 млн 550 тысяч человек.

Жилищное строительство

Генеральным планом принято следующее строительное зонирование по этажности нового жилищного фонда: 20% — это дома усадебного типа с земельными участками площадью 1000 кв. метров и 2-3-этажные блокированные дома с приусадебными участками площадью 350 - 400 кв. метров, а 80% – многоквартирные многоэтажные дома (6-12 этажей и выше).

Планируется, что к 2036 году жилищный фонд города составит 50,2 млн кв.метров общей площади.

Территория размещения объемов нового жилищного строительства до 2035 года составит 9 500 га, в том числе многоэтажный жилой комплекс - 5 500 га, индивидуальное жилищное строительство и таунхаузы - 4 000 га.

Сфера общественного обслуживания

До конца расчетного срока предусматривается строительство детских дошкольных учреждений на 107,9 тыс. мест, общеобразовательных учебных заведений на 174,4 тыс. учащихся.

В сфере здравоохранения планируют построить многопрофильные стационары и амбулаторно-поликлинические организации и станции скорой медицинской помощи, которые должны покрыть дефицит в этих объектах в объеме 286.48 тыс. кв.метров общей площади.

Под размещение объектов физкультуры и спорта будет отведено 140 га, где будут построены крытые спортивные сооружения многофункционального использования с бассейнами.

Промышленные предприятия

Анализ размещения промышленных предприятий в системе города показал крайне неудачное их положение в юго-восточной части. Сейчас это вызывает общие экологические проблемы, особенно на центральные районы Шымкента.

На перспективу Генеральным планом планируется размещение на территории города 13 новых промышленно-производственных кластеров посредством освоения новых технологий в производстве обрабатывающей промышленности на базе существующих крупных и средних промышленных предприятий и сельскохозяйственных производств в Абайском, Енбекшинском, административных районах и новом районе Туран (общей площадью порядка 5 000 га).

Прогнозная численность занятых в новом промышленном, сельскохозяйственном производстве и строительстве достигнет на первую очередь строительства порядка 160 000 человек, то есть увеличится на 70 300 чел. и составит в целом по городу Шымкент около 250 000 человек.

Архитектурно-планировочная организация города

В Генеральный план Шымкента заложен принцип полицентричности города. То есть каждый административный район города, и пятый район Туран будет развиваться самодостаточно, со своим центром, парками, всей социальной инфраструктурой, создавая комфортную среду. Для жилых районов все должно быть в шаговой доступности.

С учетом розы ветров выбраны наиболее благоприятные территории для появления новых производственных кластеров, специализированных спортивных, оздоровительных и учебных зон, научно-производственных центров.

Озеленение территории

В плане заложено строительство парков и скверов в каждом новом жилом районе, а также активное озеленение существующих с целью увеличить количество зеленых насаждений с нынешних 3,13 до 16 кв.метров на человека.

Инженерная инфраструктура

Перспективное развитие города подразумевает строительство новых объектов жилой и общественной застройки либо в зоне действия существующих источников тепловой энергии (в меньшем объеме), либо в районах, в которых потребуется строительство новых источников теплоснабжения (в большей степени).

При этом оптимальный вариант теплоснабжения должен определяться величиной и плотностью застройки и, соответственно, тепловых нагрузок.

Газоснабжение Шымкента в настоящее время производится на базе использования природного и сжиженного газа. Основным источником поставок природного газа является Республика Узбекистан. Существующую схему сохранят.

Обеспечивать питьевой водой город будут по существующей схеме с использованием существующих источников (воды Бадам-Сайрамского и Тассай-Аксуйского месторождений подземных вод, а также воды родника Кызыл–Ту). Суммарной мощности водозаборных сооружений достаточно для покрытия расчетной потребности в воде питьевого качества и возможности дальнейшего увеличения объемов ее забора, при необходимости.

Санитарную очистку Шымкента будут проводить по существующей схеме. Мусор будет удаляться на городском полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО). Свободной площади полигона хватит на ближайшие 3-5 лет использования, а с учетом увеличения процента перерабатываемых отходов – на более длительный период.

По разделу транспорт и улично-дорожная сеть совместно с управлением транспорта была разработана четкая иерархическая радиально-кольцевая система магистральных улиц и дорог, образующих основной транспортный каркас города. Железная дорога будет пролегать по северной окраине города для перевозки вредных для экологии грузов, пассажирский транспорт будет также идти в город. В районе аэропорта предлагается новый железнодорожный вокзал.

Даны предложения по развитию современных видов общественного транспорта в виде скоростного автобусного транспорта (BRT) и легкорельсового транспорта (LRT), определены перспективные магистрали и улицы, разработаны поперечные профили главных и второстепенных магистралей.

В проекте отмечено, что к выполнению Генерального плана такого крупного миллионного города, как Шымкент впервые в градостроительной практике были привлечены известные градостроители Украины, Белоруссии и России, как в консультационная, так и практическая помощь (транспорт и улично-дорожная сеть).

Проект Генерального плана города Шымкента размещен для публичного обсуждения до 1 августа 2023 года.

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