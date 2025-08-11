Утвержден Генеральный план Караганды

Правительство постановлением от 30 июля 2025 года утвердило Генеральный план города Караганды Карагандинской области (включая основные положения), сообщает Zakon.kz.

Генеральный план города Караганды является основным градостроительным документом, разрабатываемым в соответствии с утвержденной Генеральной схемой организации территории РК, определяющим направления перспективного комплексного развития, планировочной организации территории, системы социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.

В Генеральном плане приняты следующие проектные периоды:

исходный год – 1 января 2023 года;

первая очередь – 2030 год;

расчетный срок – 2040 год.

Генеральный план определяет:

основные направления развития территории населенного пункта, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуру и размещение сети связи, с учетом природно-климатических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;

функциональное зонирование и ограничения на использование территорий этих зон;

соотношение застроенной и незастроенной территорий населенного пункта;

зоны преимущественного отчуждения и приобретения земель, резервные территории;

меры по защите территории от опасных (вредных) воздействий природных и техногенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;

основные направления по разработке транспортного раздела генерального плана, включающего комплексную транспортную схему (при необходимости), генеральную схему улично-дорожной сети и комплексную схему организации дорожного движения (при необходимости);

меры по охране водных объектов от загрязнения, засорения, истощения;

иные меры по обеспечению устойчивого развития населенного пункта.

Настоящий Генеральный план разработан на территорию 49,1 тыс. га в пределах города Караганды с учетом новых административных границ, включающих прирезанные территории (село Жанаауыл сельского округа Тузды). Рассматриваемая территория принята с учетом перспективного территориального развития города.

При разработке Генерального плана проведен анализ современного состояния градостроительной системы в области планировочной организации территории города, социально-экономического комплекса, демографической и жилищной политики, культурно-бытового обслуживания, инженерно-транспортной инфраструктуры и сложившейся экологической ситуации.

Главной целью Генерального плана является устойчивое развитие населенного пункта, обеспечивающее создание комфортной и безопасной среды обитания.

В соответствии с этой целью пространственная организация населенного пункта призвана отвечать разносторонним требованиям: предоставление удобных площадок для жилья, производства, культурно-бытового обслуживания, отдыха и других функций, обеспечивающих комфортное проживание жителей города.

Проектная численность населения города составит:

первая очередь строительства (2030 год) – 570,0 тыс. человек;

расчетный срок (2040 год) – 660,0 тыс. человек.

Общий прогнозный прирост населения составит по периодам проектирования:

первая очередь строительства (6 лет) – 53,3 тыс. человек;

расчетный срок (10 лет) – 90,0 тыс. человек.

К концу расчетного срока население в возрасте моложе трудоспособного составит 26,1%, в трудоспособном возрасте – 58,1% и население старше трудоспособного возраста 15,8% от численности населения города Караганды.

Объем нового жилищного строительства за проектный период составит 7628,7 тыс. м2 общей площади, в том числе в малоэтажных многоквартирных домах (1-3 этажей) – 2160,1 тыс. м2, многоэтажных многоквартирных домах (1-5 этажей) – 635,6 тыс. м2, многоэтажных домах повышенной этажности – 4832,9 тыс. м2.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 66,6 тыс. ученических мест, или 54 школы к уже существующим 61520 местам, или 81 государственной школе на исходный год.

Для обеспечения комфортного проживания на расчетный срок необходимо ввести амбулаторные учреждения с общей мощностью 1,25 тыс. посещений в смену, а также увеличить с учетом прогнозной численности населения больничный фонд коек на 599 единиц.

На первом этапе предусмотрено строительство 6 объектов государственных учреждений здравоохранения, из них 2 больниц, 4 амбулаторных поликлиник.

Преимуществом архитектурно-планировочного и пространственного решения Генерального плана является идея дальнейшего развития города в экологически благоприятной зоне вдали от угольных разработок с формированием протяженных магистральных и жилых улиц, пешеходной инфраструктуры с учетом усиления связей между планировочными районами города.

Снятие чрезмерной нагрузки с главной улицы города проспекта Бухар-Жырау предусматривается с развитием объездной автодороги в западной части города, а также формированием нового диаметра, напрямую соединяющего районы юго-восточной зоны (Юго-Восток и Майкудук) с северо-западной (Пришахтинск) и автодорогой Алматы – Астана.

Промышленное строительство предусматривается в сложившихся промышленных зонах города:

северо-восточная промышленная зона (Майкудук);

северная промышленная зона (Пришахтинск);

западная промышленная зона (Михайловка).

По Генеральному плану вся селитебная территория формируется в виде пяти планировочных зон. Территории вдоль новых городских осей будут застроены преимущественно жилыми многоэтажными домами с объектами обслуживания вдоль основных магистралей.

Применение различной этажности, чередование разных видов застройки, цвета, масштабности, открытых и закрытых пространств – эти архитектурные приемы должны создать эстетический облик примагистральных территорий, разнообразить застройку города.

Основная концепция организации озелененных пространств рассматриваемой территории – создание зеленого каркаса, который формируется зелеными насаждениями Государственного лесного фонда и связывается с внутригородским пространством сетью перпендикулярных и продольных бульваров, парками, скверами, формируя единую систему озелененных пространств.

В систему озеленения города войдут насаждения общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары), насаждения при жилых группах и отдельных домах на придомовых полосах, на участках школ и детских дошкольных учреждений, на территориях учреждений культурно-бытового обслуживания, на участках физкультурных площадок и спортивных комплексов, уличные посадки, насаждения санитарно-защитных зон на территориях промышленных предприятий, лесопарковые насаждения, ветрозащитные лесополосы.

Также план содержит решение вопросов инженерной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и др.

Постановление введено в действие с 30 июля 2025 года.