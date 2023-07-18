Восемь правил счастливых семей: советы от психолога

Гештальт-терапевт Ольга Мошенская рассказала 8 правил, которые помогут мужчинам и женщинам найти свой собственный путь, чтобы создать и сохранить крепкие и счастливые отношения на долгие годы, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, отношения – бесконечный процесс, требующий постоянного внимания и энергии.

Над отношениями нужно работать

Процесс построения взаимоотношений схож с процессом построения бизнеса. Если человек думает, что достаточно только желания и идеи, а дальше оно как-то само должно сложиться, то в результате он, скорее всего, встретится с суровой реальностью и разочарованием в любви, в людях и в самом себе.

Пара – это когда один плюс один, работают оба

Первое правило, как отмечено в публикации АиФ, не принесет никаких результатов, если в отношения будет вкладываться один человек, а второй просто соизволит пожинать плоды его действий. Когда происходит такой перекос, то формируются нездоровые, созависимые отношения, которые через какое-то время начнут трещать по швам. Нужно время от времени задавать себе вопросы: "Что я даю партнеру? Какой мой вклад в то, что сейчас мы имеем? Сколько я беру в отношениях?"

Баланс, чтобы это ни значило!

Высшим пилотажем является развитие навыка "Я сохраняю себя, оставаясь в отношениях". Если в какой-то момент чья-то ценность становится превалирующей, то это незаметное начало краха этой пары.

Каждый сам отвечает за свое счастье

Если люди целенаправленно занимаются поиском партнера, чтобы тот сделал их счастливыми, то шанс на успех стремится к нулю.

В первую очередь каждый человек должен уметь самостоятельно осчастливить себя и в наполненном состоянии заявиться к любимому. Стоит заметить, если люди не занимаются своим развитием, у них нет личных интересов, хобби, друзей, то постепенно возбуждение и интерес друг к другу в паре падает.

Строй отношения с реальным человеком, а не со своими фантазиями о нем

Это правило, как и предыдущее, может оказаться непонятным для тех, кто не умеет видеть реальных людей, а вместо этого строит взаимоотношения со своими представлениями о том, какими должны быть люди, или ожиданиями, навешенными на возлюбленного.

Каждый несет собственную ответственность за себя и за отношения

За то, куда, как и с какой скоростью движется пара, отвечают оба партнера. Когда люди не берут на себя ответственность за происходящее, то начинается поиск виновного. Очень важно в процессе построения отношений учиться видеть, какие выборы делают партнеры, к чему приводят личные или совместные решения, поступки. Брать за это свою долю ответственности, помня о наличии второго человека в паре и его вкладе.

Нет никаких гарантий

Как бы грустно ни звучало, ни вышеперечисленные правила, ни наличие партнера, ни выстроенные планы, ни приложенные усилия не дают гарантии, что "все будет хорошо". Это и про неопределенность жизненных перипетий, и про то, что каждый человек имеет свои индивидуальные особенности, и про особенности семейных систем. Отношения могут подойти к своему логическому завершению или оборваться внезапно. Это может быть очень болезненно, но если люди делали все то, что он них зависело, то они, по крайней мере, не будут жалеть о том, чего не сделали.

Любви все возрасты покорны

Существует иллюзия, что отношения возможны и интересны только в молодом возрасте. Это заблуждение. Каждый период жизни ставит перед человеком и парой определенные задачи, которые им приходится решать как вместе, так и отдельно друг от друга. Если люди соглашаются на сюрпризы и увлекательное совместное путешествие по жизни, то на пути их ждет немало интересного. С одной стороны, не все звучит вдохновляюще, с другой – спустя много совместно прожитых лет точно будет что вспомнить.

Ранее ученые из Исфаханского технологического университета в Иране заявили о том, что люди, употребляющие большое количество фруктовых соков, картофеля, очищенных злаков и продуктов с высоким содержанием сахара, имеют более высокий риск развития депрессии и беспокойства.