Психологи рассказали, как стать счастливее

Российский врач-психиатр Орлова Ольга дала несколько советов, которые помогут стать счастливее. По ее мнению любые, даже небольшие, изменения могут создать моменты счастья, сообщает Zakon.kz

По информации МедикФорум, людям нужно пытаться избавляться от страха — именно он удерживает человека от осуществления мечты: смены работы, признания в любви, одиночного путешествия или прыжка с парашютом.

Орлова считает, что при наступлении тревоги и страха подумать о худшем, что может случиться, и спросить себя, удастся ли с этим справиться.

По ее мнению также нужно внести больше страсти в жизнь — делать все целиком или не делать вообще. Кроме того, считает врач, нужно учиться любить безусловно, и начать она советует с себя. Не стоит ждать пассивно, пока кто-то наполнит существование любовью, и нужно активно дарить любовь себе и другим без ожиданий, без страха, уверена Орлова.





Она также советует отказаться от сравнения себя с другими — зависть, обида, жадность приводят к плохому самочувствию. Лучше сосредоточиться на себе и своих собственных активах, считает эксперт, предлагая каждый день благодарить себя за хорошие поступки и достижения.

Также врач рекомендует больше танцевать — движение в целом и неконтролируемый танец в частности высвобождают гормоны счастья. Кроме того, по мнению психиатра, стоит чаще выбираться на природу, наслаждаться спокойствием, прогулками по лесу, любоваться видом с горной вершины и закатом, чаще смотреть на звезды.

Еще доктор советует больше помогать другим. По ее словам, те, кто помогают людям, не ожидая ничего взамен, подходят к собственному счастью ближе, чем они раньше могли себе представить. Также врач предлагает обмениваться с другими своими знаниями, потому что тот, кто учит чему-то других, способствует своему собственному счастью, уверена специалист.





Она рекомендовала жить в настоящем моменте — ни злиться на прошлое, ни беспокоиться о будущем, а также всегда находить время для себя и позволять себе иногда побыть наедине со своими мыслями.



