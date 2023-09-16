Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Психологи рассказали, как стать счастливее

Психологи рассказали, как стать счастливее Фото: pixabay
Российский врач-психиатр Орлова Ольга дала несколько советов, которые помогут стать счастливее. По ее мнению любые, даже небольшие, изменения могут создать моменты счастья, сообщает Zakon.kz

По информации МедикФорум, людям нужно пытаться избавляться от страха — именно он удерживает человека от осуществления мечты: смены работы, признания в любви, одиночного путешествия или прыжка с парашютом.

Орлова считает, что при наступлении тревоги и страха подумать о худшем, что может случиться, и спросить себя, удастся ли с этим справиться.

По ее мнению также нужно внести больше страсти в жизнь — делать все целиком или не делать вообще. Кроме того, считает врач, нужно учиться любить безусловно, и начать она советует с себя. Не стоит ждать пассивно, пока кто-то наполнит существование любовью, и нужно активно дарить любовь себе и другим без ожиданий, без страха, уверена Орлова.

Она также советует отказаться от сравнения себя с другими — зависть, обида, жадность приводят к плохому самочувствию. Лучше сосредоточиться на себе и своих собственных активах, считает эксперт, предлагая каждый день благодарить себя за хорошие поступки и достижения.
Также врач рекомендует больше танцевать — движение в целом и неконтролируемый танец в частности высвобождают гормоны счастья. Кроме того, по мнению психиатра, стоит чаще выбираться на природу, наслаждаться спокойствием, прогулками по лесу, любоваться видом с горной вершины и закатом, чаще смотреть на звезды.
Еще доктор советует больше помогать другим. По ее словам, те, кто помогают людям, не ожидая ничего взамен, подходят к собственному счастью ближе, чем они раньше могли себе представить. Также врач предлагает обмениваться с другими своими знаниями, потому что тот, кто учит чему-то других, способствует своему собственному счастью, уверена специалист.

Она рекомендовала жить в настоящем моменте — ни злиться на прошлое, ни беспокоиться о будущем, а также всегда находить время для себя и позволять себе иногда побыть наедине со своими мыслями.

Читайте также

Как привычные перекусы вредят ЗОЖ-никам
Как привычные перекусы вредят ЗОЖ-никам
Новолуние: как встретить новый период каждому знаку зодиака
Новолуние: как встретить новый период каждому знаку зодиака
топ советов для правильного резюме
Топ советов для правильного резюме
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
Мокрый снег, град, дожди и жара до +28 ожидаются в Казахстане
Мокрый снег, град, дожди и жара до +28 ожидаются в Казахстане
Изменение исчисления ИПН, налоги
Как будут платить подоходный налог казахстанцы с 1 января 2025 года
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления