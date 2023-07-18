18 млн тенге за участок под бизнес: в Туркестане задержали чиновника
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Руководителя Департамента по управлению земельным ресурсами Туркестанской области МСХ РК подозревают по взяточничестве. Об этом Zakon.kz 18 июля 2023 года сообщили в пресс-службе Антикора.
В ведомстве уточнили, что руководителя Департамента и его пособника подозревают в подстрекательстве индивидуального предпринимателя к даче взятки в сумме 18 млн тенге.
"Деньги предназначались за содействие в предоставлении земельного участка для коммерческой застройки в Туркестан. С санкции следственного суда подозреваемые заключены под стражу".Пресс-служба Антикора
Досудебное расследование продолжается, добавили в пресс-службе.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
В соответствии со статьей 77 Конституции и статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
13 июля 2023 года в Антикоре рассказали о расследовании крупных хищений в сфере образования.
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