В Казахстане утвердили правила приема и размещения при массовом притоке иностранцев

Постановлением правительства РК от 12 июля 2023 года утверждены Правила приема и размещения лиц, ищущих убежище, при их массовом притоке в пунктах временного поселения, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в соответствии с законом "О беженцах".

Предусматривается, что при массовом притоке лиц, ищущих убежище, органы национальной безопасности незамедлительно информируют местные исполнительные органы, а также органы по вопросам беженцев, гражданской защиты и органы внутренних дел.

Для организованного учета, регистрации лиц, ищущих убежище, в местах массового притока акиматы совместно с органами гражданской защиты разворачивают фильтрационные пункты и пункты временного поселения.

Кроме того, проводятся мероприятия, связанные с размещением и созданием условий для обеспечения жизнедеятельности лиц, ищущих убежище, в пунктах временного поселения.



Прием лиц, ищущих убежище, при массовом их притоке осуществляется органами внутренних дел, здравоохранения и национальной безопасности через фильтрационные пункты.

Основными задачами фильтрационных пунктов являются:

встреча и учет прибывших лиц, ищущих убежище;

организация размещения и первоочередное жизнеобеспечение лиц, ищущих убежище;

организация и оказание медицинской помощи;

организация инструктирования и информирования лиц, ищущих убежище;

документальное оформление передвижения лиц, ищущих убежище.

В свою очередь органы внутренних дел осуществляют учет прибывших лиц и членов их семьи и сопровождают их от контрольно-пропускных пунктов до фильтрационных пунктов и пунктов временного поселения.

Также предусматриваются мероприятия по организации медицинского осмотра на предмет выявления признаков инфекционных заболеваний, контроля за поддержанием необходимых санитарно-гигиенических условий, а также медицинскую помощь в пунктах временного поселения за счет развертывания медицинских пунктов, привлечения сил и средств санитарно-эпидемиологической службы и станций скорой медицинской помощи.

Указывается, что для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера и ее последствий при необходимости могут использоваться государственным органом по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера материальные ценности государственного материального резерва.

Правила также предусматривают, что органы внутренних дел совместно с органами национальной безопасности в ходе фильтрации лиц, ищущих убежище, проводят их досмотр на предмет выявления оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов, наркотических средств, экстремистской литературы и других запрещенных предметов, принимают меры по выявлению лиц, причастных к совершению преступлений, и сторонников деструктивных религиозных течений, а также выявляют и задерживают лиц, находящихся в республиканском и международном розыске.



После фильтрации лица, ищущие убежище, размещаются в пункты временного поселения.

При этом лица, ищущие убежище, и изъявившие желание обратиться за убежищем в Республике Казахстан, могут обратиться с письменным ходатайством о присвоении статуса беженца:

в течение пяти календарных дней по прибытии на территорию РК в МИО по месту своего пребывания;

при пересечении государственной границы в структурное подразделение территориального подразделения Пограничной службы КНБ РК;

при отсутствии пункта пропуска через государственную границу в случае вынужденного незаконного пересечения госграницы в течение суток в местные исполнительные органы.

В день регистрации ходатайства о присвоении статуса беженца обратившимся выдается свидетельство лица, ищущего убежище.

Предусматривается, что лица, ищущие убежище, размещаются в пунктах временного поселения на срок, определяемый акиматами, но не менее чем на 30 суток.

Правовое положение иностранцев, не обратившихся с ходатайством о присвоении статуса беженца, регулируется законом "О правовом положении иностранцев".

Согласно правилам уполномоченный орган по вопросам беженцев осуществляет в пределах своей компетенции координацию и методическое руководство МИО по вопросам лиц, ищущих убежище, а также содействует в пределах своей компетенции лицам, ищущим убежище, в получении информации о родственниках, проживающих в стране происхождения.

Вместе с тем уполномоченный орган, осуществляющий внешнеполитическую деятельность, в пределах своей компетенции оказывает содействие центральным государственным органам по получению информации о странах происхождения лиц, ищущих убежище, а также совместно с уполномоченным органам по вопросам беженцев взаимодействует с международными организациями относительно возможностей предоставления им помощи.

Постановление вводится в действие с 28 июля 2023 года.

Ранее мы рассказывали, сколько денег должно быть на счету у иностранцев для получения ПМЖ.