В Казахстане утвердили правила приема и размещения при массовом притоке иностранцев
Правила разработаны в соответствии с законом "О беженцах".
Предусматривается, что при массовом притоке лиц, ищущих убежище, органы национальной безопасности незамедлительно информируют местные исполнительные органы, а также органы по вопросам беженцев, гражданской защиты и органы внутренних дел.
Для организованного учета, регистрации лиц, ищущих убежище, в местах массового притока акиматы совместно с органами гражданской защиты разворачивают фильтрационные пункты и пункты временного поселения.
Кроме того, проводятся мероприятия, связанные с размещением и созданием условий для обеспечения жизнедеятельности лиц, ищущих убежище, в пунктах временного поселения.
Прием лиц, ищущих убежище, при массовом их притоке осуществляется органами внутренних дел, здравоохранения и национальной безопасности через фильтрационные пункты.
Основными задачами фильтрационных пунктов являются:
- встреча и учет прибывших лиц, ищущих убежище;
- организация размещения и первоочередное жизнеобеспечение лиц, ищущих убежище;
- организация и оказание медицинской помощи;
- организация инструктирования и информирования лиц, ищущих убежище;
- документальное оформление передвижения лиц, ищущих убежище.
В свою очередь органы внутренних дел осуществляют учет прибывших лиц и членов их семьи и сопровождают их от контрольно-пропускных пунктов до фильтрационных пунктов и пунктов временного поселения.
Также предусматриваются мероприятия по организации медицинского осмотра на предмет выявления признаков инфекционных заболеваний, контроля за поддержанием необходимых санитарно-гигиенических условий, а также медицинскую помощь в пунктах временного поселения за счет развертывания медицинских пунктов, привлечения сил и средств санитарно-эпидемиологической службы и станций скорой медицинской помощи.
Указывается, что для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера и ее последствий при необходимости могут использоваться государственным органом по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера материальные ценности государственного материального резерва.
Правила также предусматривают, что органы внутренних дел совместно с органами национальной безопасности в ходе фильтрации лиц, ищущих убежище, проводят их досмотр на предмет выявления оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов, наркотических средств, экстремистской литературы и других запрещенных предметов, принимают меры по выявлению лиц, причастных к совершению преступлений, и сторонников деструктивных религиозных течений, а также выявляют и задерживают лиц, находящихся в республиканском и международном розыске.
После фильтрации лица, ищущие убежище, размещаются в пункты временного поселения.
При этом лица, ищущие убежище, и изъявившие желание обратиться за убежищем в Республике Казахстан, могут обратиться с письменным ходатайством о присвоении статуса беженца:
- в течение пяти календарных дней по прибытии на территорию РК в МИО по месту своего пребывания;
- при пересечении государственной границы в структурное подразделение территориального подразделения Пограничной службы КНБ РК;
- при отсутствии пункта пропуска через государственную границу в случае вынужденного незаконного пересечения госграницы в течение суток в местные исполнительные органы.
В день регистрации ходатайства о присвоении статуса беженца обратившимся выдается свидетельство лица, ищущего убежище.
Предусматривается, что лица, ищущие убежище, размещаются в пунктах временного поселения на срок, определяемый акиматами, но не менее чем на 30 суток.
Правовое положение иностранцев, не обратившихся с ходатайством о присвоении статуса беженца, регулируется законом "О правовом положении иностранцев".
Согласно правилам уполномоченный орган по вопросам беженцев осуществляет в пределах своей компетенции координацию и методическое руководство МИО по вопросам лиц, ищущих убежище, а также содействует в пределах своей компетенции лицам, ищущим убежище, в получении информации о родственниках, проживающих в стране происхождения.
Вместе с тем уполномоченный орган, осуществляющий внешнеполитическую деятельность, в пределах своей компетенции оказывает содействие центральным государственным органам по получению информации о странах происхождения лиц, ищущих убежище, а также совместно с уполномоченным органам по вопросам беженцев взаимодействует с международными организациями относительно возможностей предоставления им помощи.
Постановление вводится в действие с 28 июля 2023 года.
Ранее мы рассказывали, сколько денег должно быть на счету у иностранцев для получения ПМЖ.