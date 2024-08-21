Какие госорганы задействуют при открытии фильтрационных пунктов для ищущих убежище иностранцев

Правительство постановлением от 15 августа 2024 года внесло изменения в Правила приема и размещения лиц, ищущих убежище, при их массовом притоке в пунктах временного поселения, сообщает Zakon.kz.

В документе уточняется, что лицо, ищущее убежище, – иностранец или лицо без гражданства, изъявившее желание обратиться за убежищем в Республике Казахстан, до принятия местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы окончательного решения по их ходатайству о присвоении статуса беженца.

Теперь для организованного учета, регистрации лиц, ищущих убежище, в местах массового притока МИО разворачивают фильтрационные пункты совместно с органами внутренних дел, здравоохранения и национальной безопасности, а также совместно с органами гражданской защиты – пункты временного поселения.

Кроме того, в документе говорится, что уполномоченный орган в сфере гражданской защиты оказывает содействие МИО в подготовке пунктов временного поселения, а также обеспечивает пожарную безопасность в фильтрационных пунктах и пунктах временного поселения для приема и размещения лиц, ищущих убежище. Ранее органы гражданской защиты помогали также разворачивать и фильтрационные пункты.

Постановление вводится в действие с 31 августа 2024 года.