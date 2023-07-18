Хотел спасти внучку: пенсионер из Шымкента отдал мошенникам 11 тысяч долларов

Пожилой мужчина из Шымкента отдал аферистам 11 тысяч долларов, поверив в историю о том, что его внучка якобы попала в ДТП и нуждается в дорогой операции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Шымкента 18 июля, с заявлением в полицию обратился пожилой горожанин. Пенсионер рассказал, что ему позвонили с незнакомого номера и заявили, что его внучка якобы попала в ДТП. Незнакомцы утверждали, что девушке нужна дорогостоящая операция, к тому же она будто бы стала виновницей происшествия и нуждается в деньгах, чтобы избежать уголовного наказания.

"Испуганный пенсионер согласился на все условия звонившего, лишь бы помочь любимой родственнице. За деньгами злоумышленники направили такси. Через таксиста горожанин передал сумку с 11 тысячами долларов", – говорится в сообщении полиции.

Когда пожилой мужчина понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию. Факт преступления зарегистрировали по ст. 190 УК РК (мошенничество).

Вскоре полицейские задержали одного из подозреваемых – 26-летнего местного жителя, который помогал мошенникам в качестве курьера. Он забирал наличные деньги по адресам, которые ему указывали, и переводил на счета своих "руководителей". За работу ему платили по 10% от суммы.

"Выяснилось, что мужчина участвовал в еще одном аналогичном обмане. Очередной жертвой аферистов стала жительница Туркестанской области, которая за операцию и непривлечение к ответственности своей сестры заплатила 1 млн тенге", – сообщили в полиции.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности остальных подозреваемых, которые обманывали пенсионеров в составе преступной группы.

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