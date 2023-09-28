Лишилась более 30 тысяч долларов: пенсионерка из Алматы стала жертвой мошенников

Пенсионерка поверила телефонным мошенникам, которые рассказали выдуманную историю, якобы ее дочь попала в ДТП. У пожилой женщины выманили 25 тысяч долларов и пять тысяч евро, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает полиция Алматы, в деле о мошенничестве в отношении пенсионерки фигурирует двое соучастников. В качестве курьеров преступники привлекли 35-летнюю женщину и 23-летнего парня. "Подработку" сообщники нашли в соцсети.

Организаторы, после того как им удалось уговорить пожилую женщину отдать деньги, требовали спрятать их в посылки, а затем передать курьеру.

"Первой на встречу с пенсионеркой под видом курьера пришла гражданка Д., 1988 года рождения. Ей бабушка передала часть затребованной суммы. Спустя некоторое время к пенсионерке приехал другой курьер – гражданин М., 2000 года рождения. Он получил у женщины три тысячи долларов и пять тысяч евро. Этот подозреваемый был задержан оперативниками. В ходе досмотра у него также были найдены порядка 3,5 млн тенге, которые, как оказалось, он забрал из дома другой пенсионерки, ставшей жертвой аналогичного преступления", – сообщил заместитель начальника ДП Алматы Дидар Аханов.

За курьерские услуги исполнители планировали заработать солидное вознаграждение. С работодателем связь они поддерживали через интернет. Таким же способом получали заказ.

Телефонные мошенники активизировались в Казахстане, они могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, коммунальных служб, но чаще всего они говорят, что звонят из банка.

Несколькими днями ранее стало известно, что в Актобе телефонные мошенники выманили у ребенка деньги, сообщив, что ее мама якобы совершила ДТП.