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Законодательство РК

В Кыргызстане ряд работников обязали знать кыргызский язык

президент Кыргызстана подписал закон Фото: пресс-служба президента Кыргызстана
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал конституционный закон "О государственном языке Кыргызской Республики". Согласно закону кыргызский язык является государственным языком. Он определяет порядок применения языка, сообщает Zakon.kz.

Конституционный закон устанавливает правовые основы использования государственного языка в стране и осуществления государственной языковой политики, обязанности госорганов, учреждений, организаций и органов местного самоуправления в создании условий для его развития, обеспечивает право граждан на использование государственного языка, сообщили в пресс-службе президента Кыргызстана.

Закон распространяется на граждан Кыргызстана, на иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране.

Государственный язык подлежит обязательному использованию:

  • в деятельности госорганов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
  • в процессе подготовки и проведения выборов и референдумов;
  • в судопроизводстве, Вооруженных силах, правоохранительных органах Кыргызстана;
  • при заключении международных договоров, участницей которых является Кыргызстан;
  • при разработке нормативных правовых актов, делопроизводстве и документообороте;
  • в наименованиях госорганов, органов местного самоуправления, учреждений и организаций всех форм собственности;
  • в географических наименованиях и названиях объектов топонимики, в именах;
  • в информации о товарах и услугах;
  • в деятельности нотариальных контор, оформлении документов, удостоверяющих личность гражданина Кыргызстана, изготовлении бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, оформлении документов об образовании и (или) о квалификации и иных бланков государственного образца;
  • в сферах образования, науки, культуры, телевидения и радиовещания, средствах массовой информации, книгоиздании, пользовательских интерфейсах компьютерных программ и веб-сайтов, публичных мероприятий, рекламе, транспорте, сфере обслуживания потребителей;
  • в иных сферах, определенных законодательством Кыргызстана;

Закон также устанавливает обязательный (минимальный) объем вещания на государственном языке для телерадиоорганизаций. Он должен быть не менее 60% и порядок вещания. Телерадиокомпании независимо от форм собственности не менее 60% своих передач должны вести на государственном языке

Также закон определяет перечень лиц, которые обязаны владеть кыргызским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей.

К ним относятся:

  • государственные и муниципальные служащие, перечень которых установлен в Реестре государственных и муниципальных должностей Кыргызстана;
  • депутаты Жогорку Кенеша Кыргызстана, депутаты местных кенешей;
  • служащие Национального банка Кыргызстана;
  • лица офицерского и начальствующего (среднего и высшего) состава органов внутренних дел и других правоохранительных органов, должностные лица других органов, которым присваиваются специальные звания;
  • лица рядового, сержантского и старшинского состава органов внутренних дел и других правоохранительных органов, которым присваиваются специальные звания;
  • судьи;
  • прокуроры;
  • адвокаты;
  • нотариусы;
  • руководители, сотрудники учебных заведений всех форм собственности;
  • педагогические, научно-педагогические и научные работники, кроме иностранцев или лиц без гражданства, которые приглашены в учреждения образования и/или научных учреждений и работают на временной основе как научные, педагогические, научно-педагогические работники или преподаватели иностранного языка;
  • медицинские работники государственных и муниципальных учреждений здравоохранения;
  • должностные и служебные лица предприятий, учреждений и организаций государственной и муниципальной форм собственности, кроме лиц, которые не являются гражданами Кыргызстана.

В законе отмечается, что в качестве официального языка в стране используется русский язык. Страна придерживается принципа свободного пользования языков представителей всех этносов, проживающих на ее территории и гарантирует создание условий для развития этих языков.

Каждый гражданин Кыргызстана имеет право на создание условий для сохранения, изучения и развития своего родного языка, гласит из закона.

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