В Кыргызстане ряд работников обязали знать кыргызский язык
Конституционный закон устанавливает правовые основы использования государственного языка в стране и осуществления государственной языковой политики, обязанности госорганов, учреждений, организаций и органов местного самоуправления в создании условий для его развития, обеспечивает право граждан на использование государственного языка, сообщили в пресс-службе президента Кыргызстана.
Закон распространяется на граждан Кыргызстана, на иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране.
Государственный язык подлежит обязательному использованию:
- в деятельности госорганов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- в процессе подготовки и проведения выборов и референдумов;
- в судопроизводстве, Вооруженных силах, правоохранительных органах Кыргызстана;
- при заключении международных договоров, участницей которых является Кыргызстан;
- при разработке нормативных правовых актов, делопроизводстве и документообороте;
- в наименованиях госорганов, органов местного самоуправления, учреждений и организаций всех форм собственности;
- в географических наименованиях и названиях объектов топонимики, в именах;
- в информации о товарах и услугах;
- в деятельности нотариальных контор, оформлении документов, удостоверяющих личность гражданина Кыргызстана, изготовлении бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, оформлении документов об образовании и (или) о квалификации и иных бланков государственного образца;
- в сферах образования, науки, культуры, телевидения и радиовещания, средствах массовой информации, книгоиздании, пользовательских интерфейсах компьютерных программ и веб-сайтов, публичных мероприятий, рекламе, транспорте, сфере обслуживания потребителей;
- в иных сферах, определенных законодательством Кыргызстана;
Закон также устанавливает обязательный (минимальный) объем вещания на государственном языке для телерадиоорганизаций. Он должен быть не менее 60% и порядок вещания. Телерадиокомпании независимо от форм собственности не менее 60% своих передач должны вести на государственном языке
Также закон определяет перечень лиц, которые обязаны владеть кыргызским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей.
К ним относятся:
- государственные и муниципальные служащие, перечень которых установлен в Реестре государственных и муниципальных должностей Кыргызстана;
- депутаты Жогорку Кенеша Кыргызстана, депутаты местных кенешей;
- служащие Национального банка Кыргызстана;
- лица офицерского и начальствующего (среднего и высшего) состава органов внутренних дел и других правоохранительных органов, должностные лица других органов, которым присваиваются специальные звания;
- лица рядового, сержантского и старшинского состава органов внутренних дел и других правоохранительных органов, которым присваиваются специальные звания;
- судьи;
- прокуроры;
- адвокаты;
- нотариусы;
- руководители, сотрудники учебных заведений всех форм собственности;
- педагогические, научно-педагогические и научные работники, кроме иностранцев или лиц без гражданства, которые приглашены в учреждения образования и/или научных учреждений и работают на временной основе как научные, педагогические, научно-педагогические работники или преподаватели иностранного языка;
- медицинские работники государственных и муниципальных учреждений здравоохранения;
- должностные и служебные лица предприятий, учреждений и организаций государственной и муниципальной форм собственности, кроме лиц, которые не являются гражданами Кыргызстана.
В законе отмечается, что в качестве официального языка в стране используется русский язык. Страна придерживается принципа свободного пользования языков представителей всех этносов, проживающих на ее территории и гарантирует создание условий для развития этих языков.
Каждый гражданин Кыргызстана имеет право на создание условий для сохранения, изучения и развития своего родного языка, гласит из закона.