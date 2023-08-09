В Кыргызстане изменили условия мобилизации

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере обороны", сообщает Zakon.kz.

Законом внесены изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Кыргызской Республике", в соответствии с которым положение о мобилизационных органах утверждается президентом, сообщает Kaktus.media.



Также внесены изменения в закон "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах" в части, предусматривающей увеличение предельного возраста пребывания военнослужащих офицерского состава на военной службе.





Кроме этого, увеличен порог для прохождения сборов мобилизационного резерва по программе подготовки офицеров запаса военнообязанными в возрасте до 30 лет (принятыми на учет запаса первой категории и имеющих высшее образование). Закон дополняется нормой, предусматривающей призыв на альтернативную службу лиц, имеющих степень ограничения по состоянию здоровья.

Подписанный закон исключил нормы, по которым Вооруженные силы КР участвуют в мероприятиях по предупреждению и преодолению кризисных ситуаций в случае, когда силы и средства правоохранительных органов недостаточны для их разрешения.