Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Кыргызстане изменили условия мобилизации

Садыр Жапаров подписал закон Фото: пресс-служба президента Кыргызстана
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере обороны", сообщает Zakon.kz.

Законом внесены изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Кыргызской Республике", в соответствии с которым положение о мобилизационных органах утверждается президентом, сообщает Kaktus.media.

Также внесены изменения в закон "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах" в части, предусматривающей увеличение предельного возраста пребывания военнослужащих офицерского состава на военной службе.


Кроме этого, увеличен порог для прохождения сборов мобилизационного резерва по программе подготовки офицеров запаса военнообязанными в возрасте до 30 лет (принятыми на учет запаса первой категории и имеющих высшее образование). Закон дополняется нормой, предусматривающей призыв на альтернативную службу лиц, имеющих степень ограничения по состоянию здоровья.

Подписанный закон исключил нормы, по которым Вооруженные силы КР участвуют в мероприятиях по предупреждению и преодолению кризисных ситуаций в случае, когда силы и средства правоохранительных органов недостаточны для их разрешения.

Читайте также

Взрыв произошел на территории оптико-механического завода в Подмосковье

Ученые развеяли миф о минимуме в 10 тысяч шагов для поддержания здоровья

Власти Великобритании конфисковали две квартиры и особняк Гульнары Каримовой на 25 млн долларов

Данияр Кунафин
Жапаров Садыр Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления