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Европа готовится к рекордной жаре

Жара в Европе Фото: pixabay
Сильная жара вызвала лесные пожары в Испании и Греции, а туристов предупреждают об опасности поездок в Европу, сообщает Zakon.kz.

Жара, охватившая Южную Европу, еще более усилится – ожидается, что температура воздуха достигнет 46°C, сообщает Sky News.

Испания, Италия и Греция "будут испепелены", Европейское космическое агентство предупредило, что Франция, Германия и Польша также столкнутся с экстремальной жарой в ближайшие дни.

На Сардинии и Сицилии, которые входят в число 16 областей, находящихся в режиме "красной тревоги", ожидается температура 45°C, а в Таранто на юге Италии - 46°C, что на 2,8°C ниже европейского рекорда, установленного в августе 2021 году во Флоридии.

В некоторых частях Европы температура может "сравняться с рекордной", сообщил старший климатолог Карло Буонтемпо.

В испанских туристических центрах – Мадриде и Севилье – температура воздуха превысит 40°C.

В Афинах температура воздуха также превысит 40°C. Легендарную достопримечательность Акрополь закрыли, чтобы защитить туристов.

В окрестностях греческой столицы бушуют лесные пожары. Пожарные борются с огнем в районе деревни Куварас, расположенной в 25 километрах к юго-востоку от Афин.

В то же время лесной пожар, начавшийся в субботу на канарском острове Ла Пальма, продолжает выходить из-под контроля, и тысячи людей эвакуировали.

"Климатический кризис – это не предупреждение. Он уже происходит. Я призываю мировых лидеров действовать немедленно".глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус

Его слова перекликаются с предупреждением Всемирной метеорологической организации о том, что до 2027 года температура на Земле может потеплеть более чем на 1,5°С.

По мнению климатолога доктора Акшая Деораса из Университета Рединга, Земля превратится в "ад", если эти тепловые волны не подтолкнут правительства к борьбе с глобальным потеплением.

По словам доктора Деораса, человечеству следует ожидать "более частых и интенсивных" экстремальных погодных явлений, если глобальная температура будет продолжать расти нынешними темпами.

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