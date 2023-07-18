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Неприятные соседи: биологи объяснили нашествие клопов в Алматы

насекомые Фото: pxhere
Алматинцы массово жалуются на нашествие древесных клопов. К слову, так происходило каждое лето, но в этом году они облюбовали еще и квартиры. В КазНИИ защиты и карантина растений корреспонденту Zakon.kz рассказали, как в городе борются с этими насекомыми.

Этим летом клопы-вонючки – так их называют в народе – буквально атаковали дома алматинцев. Жители говорят, что такой назойливости от этих жуков не ожидали, и во всем происходящем сейчас обвиняют службы, которые не ведут на должном уровне в городе обработку деревьев.

насекомые

Фото: Facebook/Olesya Olesy

В одной из групп на Facebook алматинка пожаловалась на то, что каждый день ей приходится выметать такую кучу насекомых со своего балкона. Надоедливые насекомые забираются через щели в дверях и открытые окна.  

насекомые

Фото: facebook/Феликс Ник Нейман

"Под окнами дома два карагача, нашествие древесных клопов уже который год. Ежедневно сотнями убираем с балкона, подоконников. Они пролезают в квартиру, подъезд, ничего не помогает надолго", – поделилась еще одна жительница города.

Заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений Нуржан Мухамадиев рассказал, что связана их активность с благоприятными погодными условиями. Однако эти насекомые не считаются вредителями и не опасны для людей. 

"Эти клопы не вредители, питаются семенами карагача и кустарниками. А дискомфорт доставляют жителям из-за едкого и неприятного запаха, который выделяют, если к ним прикоснуться", – объяснил он. 

В парках и скверах древесных клопов нет, потому что там деревья постоянно обрабатывают. Обитают они в основном во дворах, особенно где много деревьев.

"Против них есть препараты, но часто жители против этой обработки. Конечно, любой пестицид опасен, препарат против этих клопов четвертого класса опасности, поэтому обработку проводим ночью. Но мы всегда просим жителей закрывать окна в целях безопасности", – сказал Нуржан Мухамадиев.

К слову, в свое время побелку известью считали эффективным способом обработки деревьев от различных насекомых. Однако с 2016 года известь уже не применяют. Сегодня для этих целей используют биопрепараты. 

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