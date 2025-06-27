Алматинцы бьют тревогу из-за нашествия древесных клопов

Алматинцы жалуются на массовое нашествие древесных клопов, как на улицах, так и в квартирах, сообщает Zakon.kz.

Жители Турксибского района вообще не хотят заходить в собственные квартиры из-за засилья этих насекомых. Стены, окна и двор кишат ими. Клопы повсюду: на подоконниках, шторах, на полу. Люди жалуются, что не спасают даже москитные сетки. И отрава от насекомых тоже не помогает, рассказали алматинцы телеканалу КТК.

"Это уже сейчас началось в таком количестве, что мы страдаем и не можем спокойно спать. Ночами они залезают в квартиру. В еду, когда готовишь, лезут. Когда вы засыпаете, они в постель лезут. Также они могут и в ухо залезть", – заявила алматинка Марина Аксиненко.

А Наталья Пудовкина с мужем и вовсе съехала к родственникам, так как стало совсем невозможно. По ее словам, причина – в густых зарослях рядом с домом. Именно на деревьях и кустарниках и селятся насекомые. Жильцы даже просили спилить старые насаждения.

"Я неоднократно обращалась в акимат по поводу спила деревьев. У нас деревья очень старые. В этой коре старых деревьев, конечно, там живет очень много. Мы с одним представителем акимата приезжали сюда вместе. Я ему показывала. Но когда существовало КСК. У них интересно так. Это все, значит, в разделе КСК. Я иду в КСК. Они говорят: "Без разрешения акимата мы это сделать не можем". Наталья Пудовкина

Чиновники подтверждают, что дезинсекцию проводят регулярно. В 2025 году начали в апреле и продолжат до середины сентября. Других способов борьбы с надоедливыми насекомыми пока нет.

"Обработка производится ежедневно. И охватывает все районы города Алматы. В целом данные вредители не являются вредными для здоровья людей. И деревьев тоже. Это не является обоснованием для вырубки данных деревьев", – сказал главный специалист управления экологии и окружающей среды акимата Алматы Даулет Бахытжанов.

А вот биологи уверены – одной дезинсекции мало. Климат Алматы идеально подходит для размножения этих насекомых. Одна самка древесного клопа может отложить до 200 яиц. Полностью избавиться от вредителей практически невозможно, считают специалисты. Но уменьшить их количество помогут только комплексные меры.

"Если один двор обработается, а соседний нет, то это тоже бессмысленно. Потому что у них крылья, они летают. Они могут просто переместиться и снова, как будто бы нет эффекта. Необходимо делать санитарную обрезку сухих веток. Отстоявшуюся кору снимать. И эти раны закрашивать. Поэтому в комплексе. Как агротехнические меры нужно применять, так же и биологические. Привлечение птиц", – считает научный сотрудник Института ботаники и фитоинтродукции Мадина Измайлова.

Последнее подобное нашествие клопов в Алматы было почти шесть лет назад. Горожанам советуют просто набраться терпения. А для проведения дополнительной дезинсекции во дворах можно подать заявление в управление экологии.

Zakon.kz ранее выяснял, с чем связано нашествие этих неприятных насекомых, и что делать, чтобы их отпугнуть.