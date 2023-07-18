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Курс доллара снизился на торгах 18 июля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 444,15 тенге, снизившись на 1,99 тенге тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 61,99 тенге (-0,14).

Курс евро установлен Нацбанком в 501,73 тенге, рубля – 4,95 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,5-447,5 тенге, евро – по 497,5-502 тенге, российские рубли – по 4,81-5,03 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 18 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,10% и составила 78,58 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август стали дороже на 0,23%, до 74,25 долларов за баррель.

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