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Курс доллара снизился на торгах 18 января

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 451,80 тенге, снизившись на 1,16 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 62,60 тенге (-0,17).

Нацбанк установил курс евро в 492,67 тенге, рубля – 5,13 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,9-453,9 тенге, евро – по 493-496 тенге, российские рубли – по 5,01-5,15 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 18 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,36%, до 78,16 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,62%, до 72,93 долларов за баррель.

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