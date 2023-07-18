Сборная Казахстана возглавила командный зачет на ЧМ-2023 по джиу-джитсу
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Сборная Казахстана вышла на первое место в общекомандном зачете, оставив позади представителей Франции и Таиланда. В копилке наших спортсменов – восемь медалей: две золотые, две серебряные и четыре бронзовые. Сначала гимн Казахстана прозвучал в честь двухкратного чемпиона мира Жениса Нурлыбаева (до 56 кг).
Затем на высшую ступень пьедестала поднялся Жанибек Абу-Бакир в весовой категории до 62 кг.
До этого Жанибек Абу-Бакир пять раз становился бронзовым призером мировых первенств.
18 июля участники ЧМ-2023 по джиу-джитсу начнут состязания в программе "не-ваза", где у казахстанской команды также неплохие шансы на медали.
Ранее Женис Нурлыбаев стал двукратным чемпионом мира по джиу-джитсу.