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Сборная Казахстана возглавила командный зачет на ЧМ-2023 по джиу-джитсу

Казахстанская сборная лидирует на ЧМ-2023 по джиу-джитсу Фото: Instagram/jj_kaz
В Улан-Баторе (Монголия) продолжается мировое первенство по джиу-джитсу. После второго дня соревнований казахстанские спортсмены возглавили список лучших команд, сообщает Zakon.kz.

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Сборная Казахстана вышла на первое место в общекомандном зачете, оставив позади представителей Франции и Таиланда. В копилке наших спортсменов – восемь медалей: две золотые, две серебряные и четыре бронзовые. Сначала гимн Казахстана прозвучал в честь двухкратного чемпиона мира Жениса Нурлыбаева (до 56 кг).

Затем на высшую ступень пьедестала поднялся Жанибек Абу-Бакир в весовой категории до 62 кг.

До этого Жанибек Абу-Бакир пять раз становился бронзовым призером мировых первенств.

18 июля участники ЧМ-2023 по джиу-джитсу начнут состязания в программе "не-ваза", где у казахстанской команды также неплохие шансы на медали.

Ранее Женис Нурлыбаев стал двукратным чемпионом мира по джиу-джитсу.

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