Сухие, гнилые и опасные: в Алматы вырубают аварийные деревья

В Алматы участились случаи падения деревьев. Связано это с тем, что зеленый фонд города сильно постарел.

Сейчас акимат Алматы ведет активную работу по вырубке старых насаждений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В 2019 году в Алматы провели инвентаризацию зеленого фонда города. Тогда в список аварийных внесли 84 тыс. деревьев, все они подлежат сносу.

Фото: Zakon.kz

В прошлом году в городе спилили 6 800 таких деревьев. В планах на 2023 год снести еще 16 925, а взамен старых высадить в 10 раз больше новых зеленых насаждений.

Руководитель отдела мониторинга и управления зеленого фонда Алматы Нурлан Куттыбаев подчеркнул, что вырубка деревьев проводится с соблюдением всех требований и правил содержания зеленых насаждений.

Фото: Zakon.kz

Сначала деревья тщательно проверяют сотрудники КазНИИ защиты и карантина растений Алматы, а также экоактивисты в лице специальных "Зеленых комиссий" из числа неравнодушных жителей города.

"Общественность часто задает вопросы – правильно ли мы составляем аварийные списки, какими критериями руководствуемся, какие деревья спиливаем. Конечно, большинство деревьев в нашем списке – это мертвые сухие насаждения, но встречаются исключения", – рассказал руководитель "Зеленой комиссии" по Алмалинскому району Омар Нурхайдаров.

По его словам, в этом случае общественники объясняют жителям, по какой причине было спилено то или иное дерево.

На примере одного из таких он показал, что внешне дерево может быть зеленым, но при этом иметь сгнившую сердцевину.

Фото: Zakon.kz

"Если рассматривать конкретно данный случай, то у этого дерева имеется прикорневое дупло, гниль, сердцевина практически отсутствует, и есть риск раскалывания – одна часть может упасть на дом, а другая – на детскую площадку. В этом случае дерево нужно спиливать", –объяснил он.

"Зеленые комиссии" осматривают каждый двор и каждую улицу в своем районе. Затем составляют список деревьев, которые подлежат сносу. Их помечают красным знаком.

Фото: акимат Алматы

Однако если во время проверки у представителей комиссии появляются сомнения, на помощь приходят специалисты из Управления КазНИИ защиты и карантина растений.

Заведующий отделом биологической защиты растений института рассказал, что визуально не всегда можно определить – здоровое перед вами дерево или аварийное.

"Поэтому мы используем специальный прибор – возрастной бурав, который позволяет определить наличие гнили в сердцевине дерева или в корнях. Возраст зеленых насаждений в городах ниже, чем в дикой природе, потому что в городе деревья впитывают тяжелые металлы и подвергаются различным механическим повреждениям. И при шквальных ветрах и других аномальных погодных условиях больные деревья могут упасть и нанести ущерб зданиям, сооружениям, а также привести к человеческим жертвам", – отметил заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений имени Жиембаева Нуржан Мухамадиев.

Фото: Zakon.kz

Он добавил, что зеленый фонд города значительно постарел. Сейчас аварийные деревья не только представляют угрозу для окружающих, но и стали рассадниками для вредителей.



"Такие деревья привлекают насекомых и потом становятся очагом, откуда вредители разлетаются на другие, здоровые деревья. Поэтому нам нужно вовремя вырубать такие насаждения", – сказал Нуржан Мухамадиев.

Фото: Zakon.kz

Однако если дерево имеет небольшое дупло или повреждение, его еще можно вылечить. Для этого специалисты сначала очищают поврежденный участок до здоровой ткани, затем обрабатывают 3-процентным медным купоросом и перевязывают джутовой лентой. По словам специалиста, благодаря этому можно предотвратить дальнейшее распространение гнили.

Фото: Zakon.kz

К слову, все вырубленные деревья в городе потом развозят малообеспеченным семьям. Они их используют в качестве дров для печного отопления.