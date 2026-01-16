#Казахстан в сравнении
События

Зачем на проспекте Аль-Фараби в Алматы массово вырубают и обрезают деревья

Новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 17:26 Фото: Zakon.kz
В Алматы на проспекте Аль-Фараби, в районе так называемого академгородка, вырубают деревья. Местные власти рассказали Zakon.kz, законно ли это.

Видео с обрубленными деревьями появилось в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова.


Редакция обратилась за комментарием в акимат Алматы. В Управлении экологии и окружающей среды ответили, что показанный на видео земельный участок площадью 1,45 га находится в частной собственности.

"В целях бережного отношения к окружающей среде и формирования качественного благоустройства на участке проведены инвентаризация и лесопатологическое обследование зеленых насаждений. По их результатам на территории зафиксировано 762 единицы деревьев и куртин", – говорится в комментарии.

Специалисты определили следующие мероприятия:

  • под пересадку – 373 дерева;
  • под кронировку (омолаживание) – 253 дерева;
  • под вырубку – 136 деревьев, состояние которых не позволяет их сохранение.

Управление экологии и окружающей среды Алматы согласовало работы по пересадке 373 зеленых насаждений и кронировке 253 деревьев.

"В качестве меры по восстановлению и увеличению зеленого фонда предусмотрена компенсационная посадка в десятикратном размере – 1360 новых деревьев. Высадка будет осуществлена в радиусе до 1 км от участка с подбором пород, адаптированных к городским условиям, и последующим уходом за ними. Все работы проводятся в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и под контролем профильных служб города", – заверили в управлении.

На место также выезжал руководитель КГУ "Жасыл-Алматы" Тимур Елеусизов. Он встретился с представителем владельца участка, который тоже заверил, что все делается в рамках закона. По его словам, в будущем на участке планируется строительство гостиницы. Отвечая на вопрос о том, согласны ли местные жители с таким положением дел, он заявил, что они пришли к компромиссу с местными жителями.

Сегодня, 16 января, в акимате Алматы рассказали о том, что часть ул. Пушкина преобразовали в пешеходный бульвар.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: