Зачем на проспекте Аль-Фараби в Алматы массово вырубают и обрезают деревья
Видео с обрубленными деревьями появилось в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова.
Редакция обратилась за комментарием в акимат Алматы. В Управлении экологии и окружающей среды ответили, что показанный на видео земельный участок площадью 1,45 га находится в частной собственности.
"В целях бережного отношения к окружающей среде и формирования качественного благоустройства на участке проведены инвентаризация и лесопатологическое обследование зеленых насаждений. По их результатам на территории зафиксировано 762 единицы деревьев и куртин", – говорится в комментарии.
Специалисты определили следующие мероприятия:
- под пересадку – 373 дерева;
- под кронировку (омолаживание) – 253 дерева;
- под вырубку – 136 деревьев, состояние которых не позволяет их сохранение.
Управление экологии и окружающей среды Алматы согласовало работы по пересадке 373 зеленых насаждений и кронировке 253 деревьев.
"В качестве меры по восстановлению и увеличению зеленого фонда предусмотрена компенсационная посадка в десятикратном размере – 1360 новых деревьев. Высадка будет осуществлена в радиусе до 1 км от участка с подбором пород, адаптированных к городским условиям, и последующим уходом за ними. Все работы проводятся в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и под контролем профильных служб города", – заверили в управлении.
На место также выезжал руководитель КГУ "Жасыл-Алматы" Тимур Елеусизов. Он встретился с представителем владельца участка, который тоже заверил, что все делается в рамках закона. По его словам, в будущем на участке планируется строительство гостиницы. Отвечая на вопрос о том, согласны ли местные жители с таким положением дел, он заявил, что они пришли к компромиссу с местными жителями.
Сегодня, 16 января, в акимате Алматы рассказали о том, что часть ул. Пушкина преобразовали в пешеходный бульвар.