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Азат Максум получил жесткий ответ на свой вызов от Джошуа Вана

UFC Ответ Вану Фото: Instagram/aza.maksum
Очень яркими получаются последние несколько дней в карьере казахстанского файтера Азата Максума после его дебютной победы в UFC над американцем Тайсоном Нэмом, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

После того, как Азат Максум 16 июля переиграл Тайсона Нэма на турнире UFC Vegas 77, он бросил вызов еще одному представителю США – Джошуа Вану. Это был целенаправленный вызов от "Казаха", так как Джошуа 25 июня победил другого казахстанца, Жалгаса Жумагулова, с конечной целью отомстить за "Жако". 

В свою очередь американец услышал сообщение Азата и ответил жестко и дерзко. В своем неприятном послании Ван обещал "прожарить" казахстанца, как он это "сделал" ранее с его соотечественником.

"Давай устроим бой в августе или сентябре @aza.maksum. Если нет, то тогда держи мое имя при себе. Я на связи".Джошуа Ван

Не оставил без внимания данное послание американского файтера Азат Максум. Непобежденный казахстанец с серией 17-0 готов сразиться с ним уже в ближайшие месяцы.

Таким образом, Азат за три дня прочувствовал все "прелести" знаменитого промоушена UFC: дебютную победу, вызов и жесткий ответ. 

Между тем Максум утром 18 июля вернулся на Родину, где его с размахом встретили родственники, друзья и болельщики.  

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