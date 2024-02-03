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Азат Максум готовится к поединку с американцем Чарльзом Джонсоном

Азат Максум готовится к поединку с американцем Чарльзом Джонсоном Фото: скриншот с видео
Казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум перед своим вторым боем в UFC провел дуэль взглядов со своим соперником американцем Чарльзом Джонсоном, сообщает Zakon.kz

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Казахстанец сразится с американским файтером 4 февраля. Бой наилегчайшего веса (57 килограммов) состоится в рамках турнира UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе (США). Поединок состоится рано утром в воскресенье.


Как сообщали ранее для Азата Максума это будет второй бой в UFC: казахстанец дебютировал в крупнейшем ММА-промоушне в июле прошлого года, победив раздельным решением судей американского файтера Тайсона Нэма (21-14-1).

До этого Максум принял участие в официальной церемонии взвешивания, где успешно уложился в лимит весовой категории, показав результат в 57,15 килограмма


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