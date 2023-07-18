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В Национальном пантеоне заканчиваются места

В Национальном пантеоне заканчиваются места Фото: Islam.kz
Заместитель акима района "Есиль" города Астана Дарменияр Кыдырбек-улы в маслихате сообщил, что в Национальном пантеоне осталось всего четыре места для захоронения. Он указал на необходимость его расширения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дарменияр Кыдырбек-улы отметил, что Национальный пантеон расположен в 17 км от Астаны.
"Общая площадь составляет 4 га, предусмотрено 25 мест для захоронения, но на сегодня на 21 месте  уже проведены захоронения, то есть всего четыре места свободных осталось. По пантеону необходимо расширение", - сообщил он.
Секретарь гормаслихата Ерлан Каналимов запланировал проведение в начале августа  выездного заседания.
"Четыре места всего осталось, коллеги. Зимой если умрет какой-нибудь общественный деятель, не дай Бог, начнутся тут разборки, не сможем найти место. И будет стыдно. Одному богу известно, конечно, кто и когда отойдет в мир иной, но надо все заранее подготовить, это ведь вопрос не одного дня", - заявил он.
Кого будут хоронить в Национальном пантеоне, можно прочитать здесь

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