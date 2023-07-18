В Национальном пантеоне заканчиваются места

Фото: Islam.kz

Заместитель акима района "Есиль" города Астана Дарменияр Кыдырбек-улы в маслихате сообщил, что в Национальном пантеоне осталось всего четыре места для захоронения. Он указал на необходимость его расширения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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