Полиция Алматы установила водителей, нашедших секретный проезд из-за пробок на аль-Фараби

В Департаменте полиции Алматы отреагировали на видеозапись из соцсетей. На ней показано, как алматинские автомобилисты пытаются выбраться из заторов на ремонтируемом пр. аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Чтобы хоть как-то сэкономить время, некоторые автомобилисты начали ездить по тротуарам.

Нарушение правил дорожного движения на пересечении пр. Достык и пр. аль-Фараби, где несколько водителей управляли автомашинами на тротуаре, прокомментировали в городском департаменте полиции.



"Сотрудниками полиции нарушители установлены и привлечены к административной ответственности. Кроме того, инспектор патрульной полиции, закрепленный за данным участком и не принявший меры по пресечению нарушений, привлечен к строгой дисциплинарной ответственности". Пресс-служба ДП Алматы

Вместе с тем, как отметили в городской полиции, проезд на указанном участке открыт, заторных явлений не наблюдается.