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Нашли секретный проезд: из-за пробок на аль-Фараби в Алматы водители ездят по тротуару

Водители в Алматы объезжают пробки на аль-Фараби прямо по тротуару Фото: скриншот видео
Алматинские водители отчаянно пытаются выбраться из пробок на ремонтируемом проспекте аль-Фараби. Чтобы хоть как-то сэкономить время, некоторые автомобилисты начали ездить по тротуарам, сообщает Zakon.kz.

Видеозапись, на которой показано, как алматинские автомобилисты всеми правдами и неправдами пытаются выбраться из заторов на проспекте аль-Фараби, опубликовали в аккаунте Instagram Almaty KrisP 18 июля.

На кадрах видно, как водители, воспользовавшись "брешью" в ограждении, сворачивают прямо на тротуар. Многие алматинцы в комментариях поддержали автомобилистов: по их словам, водители поступают так "не от хорошей жизни", и из-за огромных пробок даже пешеходная зона становится дорогой. Другие пользователи шутят, что при таких заторах скоро и на тротуарах возникнут пробки.

Дорожные работы на проспекте аль-Фараби, которые вызывают немалое возмущение у алматинских автомобилистов, обещают завершить до начала учебного года. В городском акимате ранее ввели реверсивное движение на участке проспекта аль-Фараби от улицы Западный Желтоксан до ВОАД.

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